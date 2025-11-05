中央普發1萬嘉市擬加碼發3000元、嘉縣跟進？ 縣府回應了

即時中心／徐子為報導



中央政府普發現金1萬元，從今（5）天起開放網路登記，嘉義市議會今提案，建議市府研議加碼普發現金3000元，市府將研議朝辦理；消息傳出後，讓許多嘉義市民非常期待，也讓共同生活圈的嘉義縣民則敲碗「嘉義縣呢？」對此，縣府今下午回應，嘉義縣尚有未償還的公共債務等，無普發現金的財務條件。





根據國庫署統計，至今年9月底，嘉義市政府長債、短債實際數為0，嘉義縣政府長債有44億元，短債為0；嘉義縣長翁章梁於2018年底上任，當時縣府長短債合計172.77億元，他上任近7年，縣府已償還近130億元債務。



嘉義縣府坦言，針對普發現金地方加碼，嘉義縣尚有未償還的公共債務及累積虧損；然而明（2026）年實施的新版財劃法不利於嘉義縣，又削弱中央補助地方的能力，且現正值嘉縣起飛的重要時刻，還有很多地方需要建設、教育及社會福利等事項要辦理，無普發現金的財務條件。





