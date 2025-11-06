中央普發1萬！嘉義市議會再加碼「3000」通過 市長黃敏惠回應了

政治中心／陳慈鈴報導

中央普發現金一萬元，於5日開放預登記，嘉義市議會同一天也通過加碼普發現金3000元；消息一出，市民都很期待何時可以領到這筆錢。對此，嘉義市長黃敏惠回應了。

張秀華提出「加碼普發市民現金3000元」建議案，已經通過。（圖／翻攝自張秀華臉書）

嘉義市議員張秀華於5日會議中質詢時，提出「加碼普發市民現金3000元」建議案，經在場議員黃敏修、鄭光宏、陳家平、林煒軒、顏翎熹、郭定緯、黃思婷，還有連署附議的議員張敏琪、李忠曆，最終由議長陳姿妏拍板通過。

張秀華認為，嘉義市113年度收支賸餘高達 11.07 億元，財政穩健。考量丹娜絲颱風後地方經濟仍待復甦，建議市府在財政許可下，評估可行性，以達到助民生、拼經濟的雙重效益。

對於嘉義市議會通過普發現金3000元建議案，黃敏惠表示，市府會審慎評估，該做的事從來沒有少過，該花的錢絕對不會少，但該節儉的也要真的做到。目前粗估普發3000元預算超過7億元，市府會盡快研議，向市民報告。

