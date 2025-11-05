中央普發1萬 桃園祭百倍奉還

為響應中央普發現金1萬元，桃園市政府推出「百倍奉還」抽獎活動，凡於指定期間消費並登錄發票，有機會獲得壓軸百萬現金。（姜霏攝）

因應全民普發現金1萬元，桃園市政府率先加碼舉辦「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎，自11月12日起至12月31日，民眾只要在桃園市合法店家消費，單筆滿100元即可參加，壓軸將抽出百萬元現金。新竹市則正逢購物節活動，市府歡迎民眾消費，有機會抽中汽車大獎。

桃園市長張善政表示，市府推動振興消費計畫，期盼透過這次活動，讓消費者在購物同時也有機會中獎。經發局說明，民眾只要登錄發票就能抽現金，11月12日至12月31日在桃園市合法登記店家消費，並開立統一發票，包括商業登記、公司登記及稅籍登記等，單筆滿100元即可獲得1組抽獎序號，最高可得600組。

經發局表示，發票開立後，民眾須在11月13日起至明年1月7日完成登錄，即可參加多重抽獎，獎項包括「天天抽」現金1萬元1名、共50名；「周周抽」現金5萬元1名、共8名；「月月抽」現金10萬元1名、共2名，「壓軸抽」現金100萬元1名。

經發局指出，12月市府將再加碼商圈觀光工廠優惠，活動期間市府將邀請桃園市各商圈及觀光工廠聯合推出好康活動，只要前往商圈或觀光工廠指定店家消費，即可獲得專屬驚喜抽獎機會。歡迎外縣市民眾領取普發1萬後，優先到桃園市商圈及觀光工廠消費，支持在地商家更有機會抱回現金大獎。

新竹市政府表示，目前正舉辦第2屆新竹市購物節，適逢中央推動普發1萬元政策，活動期間只要在竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票特約店家消費滿100元，即可登錄參加抽獎，至12月25日止。獎項包括「周周抽」機票與購物金、「月月抽」iPhone與機車，以及專屬「新竹通抽」即享券，壓軸為汽車大獎。

市府指出，今年特別推動雙城計畫串聯旅宿業者，來竹市旅遊至特約店家消費享2倍抽獎序號、住宿享5倍，盼帶動觀光與商圈消費雙向成長。