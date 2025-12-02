中央更新加溫 富品廣慈研討爆滿 戴錫欽議長提協助資訊

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】富品建設日前於台北市信義區舉辦「廣慈都市更新研討會」，報名人次破千人，受場地4百人限制，現場近乎座無虛席。長期關注都市更新議題的臺北市議會戴錫欽議長特地蒞臨會場致意。他表示，未來市府將以「保障地主權益、加速都更進程」為核心方向，持續完善政策與制度，提升資訊透明度，讓市民能更安心地參與更新。他也強調，市政府已提供多項諮詢及服務資源，居民若有需求皆可透過市議員協助轉介與溝通，確保資訊掌握完整。

戴議長指出，加快都市更新腳步是臺北市最重要的施政任務之一，透過都更才能讓居民擁有更安全、舒適的居住品質。他並提出多項推動方向，包括增加容積獎勵、擴大公辦都更、提升行政效率、修正不合理法規、優先處理高風險建物，以及強化市府都更專責人力，以建立透明、公平、公正的推動平台。

也呼籲市民在面對都更選擇時，務必謹慎評估各家建設公司的經驗與信譽，如有需要亦可向議長或在地議員服務處尋求協助，讓市民在充分資訊下做出最適合自身的決定，共同打造更安全、更宜居的生活環境。

臺北市議會戴錫欽議長強調保障地主權益、加速都更進程，並提醒市民可善用市府及市議員的都更服務資源。(富品建設提供)

大道路案1個月就成案 促成廣慈都更公益講座契機

曾富瑋表示，目前廣慈園區周邊街廓共20餘個，範圍完整且連續，整體面積超過3萬坪，多為屋齡高、耐震不足、生活機能待改善之老社區，由於不少地主見證園區內富品建設在『大道路』的整合實績，並主動詢問「怎麼整合這麼快？可否幫我們上課說明，不然很多人都不了解都更，怕被騙，很難推動！」，故啟動了第一場的研討會，以「公益演講 × 論壇講座」角度，讓地主們更了解都更重建細節，除了解自身權益，更要學會如何保護自己的財產。

他說，目前總統賴清德已明確宣示，政府將「自主都更」確立為都市更新主軸，這與富品長期堅持的「複合式都更」中的「委建」其實不謀而合，地主們擁有更高的主導權，富品則是站在輔助的角度，保留地主主導權，但可交由富品團隊專業負責統籌規劃、資金代墊、工程管理，大幅降低未知領域風險，也免去承擔整合壓力。

曾富瑋表示，富品採取的複合式創新合作模式也是關鍵，地主可選擇「收購、委建、合建」三種方式加入都更，富品不單純追逐公司利益，而是同步將地主利益最大化，創造雙贏局面，自由選擇、讓利讓地主們獲得最佳比例分配，就是迅速成案最大主因。

富品建設曾富瑋董事長於廣慈都更研討會分享重建必知關鍵。(富品建設提供)

地主們想知道能分回多少 事實上更要學會保護自身財產

曾富瑋說，「我們透過講座，讓民眾了解『權益分配、容積與基地換算、合約注意事項、杜絕爛尾風險、專業整合服務、拆解建商話術』！」六大關鍵缺一不可，地主不僅要了解自身權益，更要保護自己的財產。

他說明，許多地主都關注在「我能分多少房子？獲得多少錢？」卻忽略了該如何保護自身財產，部分建商在合約上僅以自身利益為主，導致糾紛頻傳，也有體質不佳的建商，讓建案爛尾，更甚者，從一開始就是假建商、假都更、真詐騙，讓地主一輩子的心血直接付諸流水。

富品建設舉辦廣慈都更說明會，現場座無虛席。(富品建設提供)

