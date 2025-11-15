中央書局攜手工藝中心打造「工藝之森」 35件新銳工藝作品展現中台灣生活美學

▲工藝之森-台灣工藝新銳設計展即日起在中央書局展出。

【記者 周澄予／台北 報導】中部唯一入選「第一屆百大文化基地」的獨立書店——中央書局，持續以書香為基地凝聚在地文化能量。今年冬季，中央書局延續「慢活 SLOHAS」策展軸線，與台灣工藝研究發展中心跨界合作，推出全新策展「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」。展覽以森林為意象，邀集四位新銳工藝家，透過金屬、皮革、竹藝與絨花等多元媒材，呈現中台灣獨有的生活美學與文化韌性，即日起至12月31日於中央書局一樓展出。

▲工藝之森新銳工藝家作品展出元泰竹藝社結合環保概念的竹牙刷和凹豆杯。

2020年原址重返的中央書局，是2025年第一屆百大文化基地，中部地區入選的22家基地中，唯一入選的獨立書店。秉持重返是冀望透過書香，串聯起中台灣的人與土地，用嶄新的生活態度詮釋文化的理念，持續與在地文化平台攜手合作，透過書香注入能量。「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」匯集山本口金店、吟遊文創、元泰竹藝社、HON STUDIO等四家品牌，精選35件文創作品，從金屬、皮革、竹子到以無形文資工藝絨花等為媒材，傳統工藝結合當代藝術與生活型態，呈現工藝家對自然的崇敬與慢活的生活態度，彰顯文化傳承與永續實踐的生命力。

展出作品包括兩位在地新銳工藝家的作品。擅長以無形文資工藝為媒材，從生活植物與在地場域出發，轉化為當代藝術語言的陳立凡，做為三個孩子的母親，以柔軟的視角和媒材，透過金屬絲線、紙片、嫘縈、蠶絲等FSC認證的永續材料，纏繞出對生活的期許與祝福。創設吟遊文創品牌後，更致力無形文資工藝的推廣，獲得2023 A+文化資產創意獎文資工藝設計類傑出特別獎。另一位是返鄉接手家族竹工廠的竹三代林家宏，將傳統竹藝結合環保理念，開發出各種實用的生活用品，以孟宗竹製作的高溫、耐摔器物，與首創的代表作竹牙刷，已是中部地區時尚生活提案的代表作之一。

▲台灣工藝新銳設計展，展出文青喜愛的山本口金包。

展出作品還包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金店經典皮包、皮夾，和強調再生與環保的HON STUDIO斜肩包。前者品牌以口金作爲所有商品設計的出發點，耐用、堅固，能長久使用，減少不必要的浪費；後者融入現代居家與個人風格的皮革作品，都是讓工藝成為生活中寧靜致遠心靈依歸的重要代表作。

此次展出後，中央書局將持續邀請在地新銳工藝家舉辦品牌個展，讓絨花、竹藝、藺草等無形與有形文化資產的當代詮釋，能一一在書香中和讀者相遇。（照片：中央書局提供）

工藝之森：台灣工藝新銳設計展 2025.11.12(三)~2025.12.31(三)

台中中央書局一樓展出（台中市中區台灣大道一段235號）

中央書局 Central Bookstore 跨界．啓蒙．文化融合

營業時間 每週三~周日11:00AM-19:00PM