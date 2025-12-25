中央未成立「少子化辦公室」？ 政院駁斥：衛福部2017年就編組

行政院。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌共同宣布要成立台灣未來帳戶（TFA)，黃國昌批評，民進黨政府的少子化辦公室從沒成立。對此，行政院發言人李慧芝指出，衛福部早在2017年就成立「少子女化對策辦公室」，行政院已核定2026年「好孕3方案」，然而立法院至今遲遲未審總預算，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

李慧芝表示，事實上衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。

李慧芝表示，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

李慧芝強調，此外，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

