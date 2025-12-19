中央杯葛《財劃法》 陳見賢痛批賴清德走回清末君主立憲制

陳見賢痛批中央杯葛《財劃法》是人民憤怒的起點。





行政院公然拒絕對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案完成副署，憲政秩序全面失速。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢痛批，國家被迫走到彈劾總統這一步，這是人民對統治者發出最沉痛的警告。

陳見賢直言，一個民主國家的總統，竟因拒絕依法公布、執行國會通過的法律，而被推上彈劾程序，問題不在於在野黨是否「太激進」，而在於執政者親手把國家拖進憲政深淵。「我們不得不問一句：賴清德現在是民主總統，還是已經走回清末帝制的統治心態？」

他質疑，當行政權可以選擇性遵守憲法、選擇性讓法律生效，「那台灣現在到底還是不是民主憲政國家？還是正被實質改造成君主立憲體制？」這樣的質疑，並非情緒性指控，而是行政權一再違憲作為所逼出的制度性警訊。

陳見賢進一步以歷史為鑑指出，1908年清廷頒布《欽定憲法大綱》，高喊立憲改革，實際卻是皇權不受任何約束，「通過的法律要不要公布施行，一切是皇帝說得算」，憲法淪為皇權遮羞布。他直言，今日若總統與行政院可以對國會三讀完成的法律說不副署就不副署，讓憲法是否被遵守，全看執政者意志，這與清末《欽定憲法大綱》在本質上並無不同。這種「憲法在我之下」的統治模式，若無法拘束掌權者，民主只會剩下選舉的外殼。

針對前內政部長徐國勇稱「不副署是為了坐下來談」，陳見賢嚴正反擊，這種說法等同公開宣告：憲法可以談、法律可以拖、國會決議可以不算數。「這不是民主協商，而是帝王心態；不是依法行政，而是權力傲慢。」

他指出，正因行政權已全面越界、總統卻未能加以制止，國民黨與民眾黨才不得不依法啟動彈劾程序。彈劾不是政治鬥爭，而是當總統與行政院不再受憲法拘束時，啟動的制度性煞車。若連彈劾都被污名化、被否定，台灣等同正式宣告：憲法已失去對統治者的實質約束力。

陳見賢強調，《財政收支劃分法》不是中央的恩給，而是制度正義。以新竹縣為例，地方長期支撐國家稅收，承擔高科技產業帶來的交通、教育、社福、長照與公共建設成本，卻在現行制度下長期被剝奪合理分配。立法院完成修法，是回應地方多年來合理且正當的訴求，行政院卻選擇杯葛，這不是治理，而是對人民的殘忍封殺。

「新竹縣民不需要皇恩浩蕩，更不接受恩給式治理。」陳見賢強調，中央政府若再不回到憲法軌道，停止將憲政程序「帝制化」，那麼今天走到彈劾這一步，只會是人民表達沉痛憤怒的起點。



