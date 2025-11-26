中央核准高雄捷運黃線追加近千億 盧秀燕怨雙標「人家1條就打倒台中7大建設」

高雄一條捷運中央核准追加近千億，盧秀燕說，一條打倒我們七大建設，委屈中央雙標對待。（圖：中市府提供）

台中市民進黨議員周永鴻今天（26日）質詢時，盤點市長盧秀燕執政7年，7大指標建設預算暴增與潛在財政損失達1145.7億元，指責這些錢足以讓學童營養午餐免費吃53.5年。市長盧秀燕隨後答詢國民黨議員質詢時，委屈表示，中央近日核准高雄捷運黃線追加906億元，漲幅達63％，還說「人家1條就打倒我們7大建設」，中央雙標。

台中市議會總質詢最後一天，民進黨議員周永鴻細數盧市府7大建設，包括台中巨蛋、國際足球園區、國際會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化廠改建以及大里掩埋場處理計畫，預算足足增加1145.7億元。周永鴻說，這筆錢若未被浪費，足以普發每個市民4萬200元現金，或讓全市國中小學童營養午餐免費吃53.5年。周永鴻舉例，水湳轉運中心案，盧市府為了切割前朝，硬砍掉銜接國道的匝道，近期重新評估後的方案，竟跟前市長林佳龍時期幾乎一樣，不僅造成轉運中心量體縮水、預算反增，未來啟用後，更因匝道來不及同步完工，勢必造成交通黑暗期。此外，大里掩埋場堆出34萬噸垃圾山，禍首正是延宕7年的文山焚化爐，該BOT案合約條件大幅退縮，從原本的市府分潤，變成市府需倒貼回饋金，加計暴增的垃圾處理費，市府負擔增加至少93.7億元 。周永鴻說，從捷運藍線機電標未經審議擅自調漲，到國際足球園區堅持換址導致預算翻倍，都顯示盧市府財政紀律崩壞，呼籲盧市府誠實面對行政疏失，不要再將巨額虧損推給大環境，繼續債留子孫 。

市長盧秀燕隨後答詢國民黨議員林碧秀質詢時，透露委屈，並表示，高雄捷運黃線跟藍線屬於同期，中央這兩天核定高雄捷運黃線經費，從1442億追加至2348億，暴增906億，漲幅達63％。這幾年因原物料上漲，導致台中7大建設經費增加1000億，她說「人家1條就打倒台中7大建設」。

民進黨議員周永鴻批盧市府執政7年，7大指標建設暴增1145.7億。（圖：周永鴻提供）

盧秀燕說，台中市被不同對待，預算增加比別人少，但要做得比別人多，高雄前瞻補助多出台中1000億元，現在連高雄捷運黃線，中央不但核准追加經費，連台中蓋1條捷運要10年，中央也核准高雄捷運黃線工期延後6年至2034年完工，根本是雙標對待台中市府。（寇世菁報導）