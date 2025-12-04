中央核定1700萬元經費 將啟動草嶺堰塞湖2年防災計畫
今年7月初中南部連日降下大雨，造成雲林古坑草嶺村發生土石崩塌形成堰塞湖，經第四河分署空拍研判堰塞湖蓄水量，比阿公店水庫還大，恐對下游村落造成威脅，所幸後來潭水自然溢流才解除危機。
第四河川分署分署長李友平表示，「草嶺地區5次發生堰塞湖情形，也在第3次時候有人命災害，這樣慘痛的經驗教訓，我們已經有10年資料，現在因為花蓮馬太鞍事件，所以我們又跟中央再爭取經費。」
為了建置更完善的防災機制，中央已核定1700萬元經費，針對草嶺地區堰塞湖啟動2年計畫，包括設置水位計、堤防盤查會勘檢視周邊安全、加強清水溪溪上游崩塌治理等工作。
雲林縣縣長張麗善指出，「堰塞湖哪一天要形成我們不知道，所以我想我們在整個，再透過科學分析，以及我們在整個嚴謹監測之下，我們必須要建立好的機制。」
南縣府工務處長張弘兵表示，「一個保全對象的框定，這對我們後續的應變計畫的修訂，都是非常重要的參考數據。」
雲縣府表示，過去10年水利署與雲林、南投縣政府，針對草嶺堰塞湖周邊水文地質、防災及救災都有相關配套措施，目前會依2016年模擬成果範圍進行保全戶造冊，後續再依中央更新模擬結果滾動式檢討，來強化防災整備。
