中央氣象署發布低溫特報：北台灣多縣市氣溫下探10度

中央氣象署於今（14日）晚間10時36分發布「低溫特報」指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，自14日晚間起至15日上午，台灣各地氣溫將明顯偏低。此次特報特別針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣發出黃色燈號，預警這些地區有局部氣溫降至攝氏10度以下的機率，請當地民眾特別留意。

氣象署進一步說明，此波寒冷天氣主要源於強勁的大陸冷氣團南下，帶來乾冷空氣，同時配合夜間及清晨輻射冷卻效應的疊加，導致地表熱量迅速散失，使氣溫驟降。預計此種低溫型態將持續至15日上午，各地日夜溫差大。

鑑於氣溫驟降，氣象署特別提醒民眾應加強保暖措施，尤其家中有長者、幼童或心血管疾病患者，更應注意身體狀況變化，避免長時間處於低溫環境，並確保居家環境電器使用安全，以防範一氧化碳中毒等意外事件發生。

