中央氣象署示警15小時「地球磁暴」 3大影響一次看

中央氣象署示警G3「地球磁暴」。（圖／翻攝自中央氣象署）





中央氣象署「太空天氣作業辦公室」今（4日）發布太空天氣警示訊息，從今天凌晨2點開始，發生中度規模的「地球磁場擾動」，持續時間長達15小時，指標等級達到G3以上。

「太空天氣作業辦公室」說明，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區(AR4299)於12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，於台灣時間12月4日2時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

影響層面包括：

電力系統

部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

太空飛行器操作

人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

其他

衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

更多東森新聞報導

郵局帳戶半年沒用遭凍結！他求助櫃員 聽這5字傻眼了

LINE Pay Money上線 「自動儲值」記得關小心噴錢

開幕4個月熄燈！北台灣最大夜市提前歇業 背後原因曝

