中央氣象署遭冒名創社群帳號 已蒐證依法處理 籲民眾勿誤信

中央氣象署今天表示，近期有人冒用「中央氣象署」名稱及署徽，在社群平台Threads及IG創建帳號，氣象署目前並未於Threads平台設立任何帳號，提醒民眾切勿誤信、轉傳或提供個人資料。氣象署指出，已針對假帳號蒐證，將依法處理，維護名譽並防杜不法行為。

氣象署晚間發布新聞稿指出，近來發現有人在社群平台Threads及IG冒用「中央氣象署」名稱及署徽建立帳號，該帳號並非本署所設立，特此嚴正聲明。氣象署已著手蒐證，將依法循相關程序處理，維護本署名譽及防杜不法行為。

氣象署表示，本署目前並未於Threads平台設立任何帳號，另官方IG帳號為@cwa_weather。任何以「中央氣象署」或相似名稱開設帳號，均屬冒用。

氣象署呼籲，民眾切勿誤信、轉傳或提供個人資料，以免權益受損，請以本署官網及官方社群帳號為唯一正確訊息來源。