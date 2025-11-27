中央減稅加碼！基本生活費上調202萬戶受益

▲中央祭出減稅再加碼，說明將調高114年度每人基本生活所需費用至21.3萬元，預估受益戶數約202萬戶，民眾最快在明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 財政部今（27）日於行政院會報告「暖心減負擔所得稅及貨物稅惠民措施」，說明將調高114年度每人基本生活所需費用至21.3萬元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益約12億元；此外長期照顧特別扣除額由12萬元提高至18萬元，預估受益戶數約35萬戶，增加減稅利益10億元，仍須經立法院三讀通過並由總統公布，民眾最快在明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。

在所得稅惠民措施方面，財政部指出，將調高114年度每人基本生活所需費用為21.3萬元，較113年度增加3千元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益約12億元，明年5月申報114年度綜所稅時即可適用；此外將長期照顧特別扣除額由12萬元提高至18萬元，經立法院會三讀通過、總統公布後，民眾最快於明年5月申報114年度綜所稅時即可適用，預估受益戶數約35萬戶，增加減稅利益10億元。

財政部也表示，截至今年10月底止，消費者物價指數上漲程度4.13%已達綜所稅免稅額、3項扣除額及課稅級距應調整標準（3%），按前述上漲幅度，115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元（年滿70歲以上者調高至15.15萬元）、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元，民眾於116年5月申報115年度綜所稅時可以適用。

此外在貨物稅惠民措施部分，財政部說明，延長購買能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間4年半至118年底，以鼓勵節能減碳、促進綠色消費及節省民眾生活支出；其次增訂無添加糖飲料品免徵貨物稅，及刪除電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課稅項目，自115年1月1日施行，維護國人健康及節省民眾生活支出。

第三為增訂自114年9月7日起購買2000cc以下新小客車、150cc以下新機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元至119年底，及延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元實施期間5年至119年底，以活絡車輛相關產業並兼顧節能減碳。

財政部表示，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。

