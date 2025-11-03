中央疫調專家化身柯南 查出梧棲清潔隊廚餘違規流向其他養豬場

非洲豬瘟中央災害應變中心3日於農業部防檢署召開記者會，政委陳時中(中)、農業部長陳駿季(右)、農業部次長杜文珍(左)等人出席，說明疫情最新情況。(記者羅沛德攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今(3日)公布疫調，顯示未蒸煮完全的廚餘為最大可能病毒來源，更透過監視器載運廚餘的車輛車牌比對，追出本應控管廚餘單一流向的梧棲清潔隊，還有將廚餘提供給另一飼養千頭的C廚餘養豬場，該C廚餘養豬場都有定時陳報蒸煮資料，檢測為陰性。

中央組成的疫調小組查出，台中梧棲養豬場最可能的病源就來自未蒸煮完全的廚餘，農業部次長杜文珍指出，梧棲清潔隊的廚餘來源是來自梧棲地區的民生廚餘，並不包含梧棲漁港，而為掌控廚餘去向，因此招標後的廚餘只能給單一養豬場，在中央疫調下顯示，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給未經許可的C養豬場，梧棲案場也有違規分讓給C養豬場，認為顯示廚餘的源頭與分讓管理出現問題。

杜文珍進一步指出，經檢測梧棲清潔隊的廚餘結果呈現陰性，C養豬場檢測也是陰性，但梧棲案場載運廚餘的車輛檢出為陽性，案場使用的廚餘除了來自梧棲清潔隊外，還有鄰居與自家的廚餘。

中央疫調團對之一的台大獸醫學院兼任教授蔡向榮進一步說明，會追出廚餘流向問題，是因按理出入梧棲清潔隊的餵豬廚餘車應只有梧棲案場，但經調閱出入梧棲清潔隊的監視紀錄後發現，有廚餘車的車牌號碼非案場車輛，而是另外一部車，經追問後，才得知還另有養豬場使用梧棲清潔隊的廚餘。

