中央疫調蒸煮機4月就壞掉 議員：之後去稽查都沒發現？

非洲豬瘟是否能完全解除解封，行政院長卓榮泰將在5日中午做出決定。而中央疫調發現案場的蒸煮機早在4月就壞掉，上傳的蒸煮照片疑似是舊照，豬農父子涉及塗改化製三聯單，因此都被法院裁定羈押。市議員抨擊，環保局說4月後去稽查過4次，質疑難道都沒發現蒸煮機壞掉？還是放水？至於動保處約聘人員誤闖案場清消，副市長鄭照新坦承是重大錯誤，防疫狀況這麼多，市長盧秀燕在市政會議上提出「即時拆彈」說，被綠營議員抨擊，台中市府是放炸彈，爆炸了才急補救。

這是10月26日，陳姓豬農坦承找藥商投藥，但他除了這件事，還有，上傳給官方的蒸煮廚餘照片也疑似是舊照，另外，死豬送到化製場的三聯單，涉及塗改偽造，檢方訊後聲押，法院裁定豬農父子都羈押禁見。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說：「有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯證人之虞，有羈押之原因及必要。」中央疫調查出，案場的蒸煮設備4月就壞了，但根據系統紀錄，豬農傳廚餘蒸煮照，5月24次，6月8次，7月1次，8月沒上傳，設備如果4月就壞，那這幾個月傳的就疑似都是舊照，涉嫌偽造文書，還有案場最後一次買瓦斯是在4月份，買了2桶20公斤瓦斯，但10月底國軍到現場消毒發現瓦斯桶還在沒用完，豬農涉嫌造假。

但環保局10月26日聲明，5月7月曾派員稽查案場均未違反規定，議員質疑，如果養豬場的蒸煮機4月就壞，環保局5月15日、7月18日以及10月15日去稽查的時候，怎麼沒發現，台中市議員(民)江肇國說：「你這樣的現場稽查，是真的有在落實稽查，還是刻意放水呢，公務人員廢弛職務，偽造文書，又對外界公開說謊。」

台中市環保局長陳宏益說：「中央的疫調報告，可能也是相信老農講的，所以我們覺得這一點是真的，跟掌握的事實有出入。」而動保處約聘人員11月2日誤闖案場消毒，導致3日採驗延期，副市長鄭照新坦承是重大錯誤，台中市副市長鄭照新說：「鄭姓人員他認為是要請他直接到案場進行消毒，那這個是一個重大的錯誤。」

從非洲豬瘟爆發，到後續的疫調，台中市府狀況不斷，現在豬農父子被羈押，市長盧秀燕在市政會議上這麼說，台中市長盧秀燕說：「所以我們現在要做的，最重要的工作是什麼，即時拆彈，化解危機，把疫情鎖在這個案場，讓病毒不要外流。」

盧秀燕化解危機的言論，綠營市議員不以為然，台中市議員(民)陳俞融說：「疫調失準，管控失靈，這不是拆彈成功，而是台中市政府放了炸彈，爆炸了，才在事後補救。」到底有沒有化解危機，還不到最後一刻很難說，中央團隊也送市府菱角，希望到七號解封日之前，都能守住，達成清零目標。

