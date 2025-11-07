中央砍補助害長照吃緊？新北議會國民黨團批賴清德自打臉

（記者陳志仁／新北報導）總統賴清德日前才在臉書發文喊出「甲你顧牢牢，長照3.0全面升級」，但新北市議會國民黨團今（7）日痛批，中央根本是「甲錢鎖牢牢」！不僅剋扣地方一般性補助款，更大砍長照經費，導致新北市預計於115年成立的「高齡長期照顧處」面臨財源困境。

圖／新北市長侯友宜回應，但中央尚未釐清計畫型補助及一般性補助的分配，僅能先抓概數（記者陳志仁攝，2025.10.07）

國民黨團書記長王威元指出，總統賴清德10月才南下屏東強調，「一個國家的偉大在於如何照顧人民」，如今卻自打臉，中央一邊高喊長照升級，一邊卻縮減地方補助，讓地方政府財源吃緊、應變不及；國民黨團呼籲，市府長照處應儘早提出具體的策略。

議員江怡臻表示，新北市人口已突破400萬，65歲以上長者達77萬人，全國居冠，長照2.0實施以來，新北長照使用人口已超過7萬人，成長7倍，經費從106年的7億元暴增至114年的近100億元，成長幅度達14倍；若中央未與地方充分溝通就逕自刪減資源，等同再度證明賴清德的長照願景只是空談。

江怡臻質詢新北市長侯友宜，新版《財政收支劃分法》是否擠壓長照及社福預算？侯友宜回應，目前預估約有257億元，但中央尚未釐清計畫型補助及一般性補助的分配，僅能先抓概數；主計處長吳建國補充，很多中央原本核定的計畫型補助款將重新核定，恐造成預算編列的不確定性。

議員林國春指出，中央財源分配長期不公，導致新北歲出人均偏低。雖113年完成法案修正，但115年度新北歲出人均僅6萬4,531元，不到台北市的8成，中央補助人均更僅約1萬元，遠低於其他五都；議員洪佳君批評，明年長照3.0上路，但卻砍經費、縮補助，「長輩們要如何安心過日、尊嚴養老？」

