中央研究院南部院區開放 人文科普親子樂

記者黃朝琴／臺北報導

中央研究院「南部院區開放日」昨日熱鬧登場，推出超過50場結合科學與人文的科普活動，從量子電腦的世界、黑洞的追光之旅，到AI解讀史料的時空對話，同時也呼應「國際量子科學與技術年」，設計多場量子概念變身科學知識的冒險互動，另有25個特色攤商與胖卡餐車，讓民眾在探索科學之餘，還能享受美食與市集樂趣。

樂趣滿點 大小朋友嗨翻天

位於臺南市沙崙的南部院區，昨日搖身成為充滿驚奇的科學樂園，這項年度盛事，活動一開場就湧現人潮，講座與互動展場絡繹不絕，大小朋友一起嗨翻天，沉浸玩轉科學的奇妙世界，科研知識、樂趣大爆發，啟動科研南進的引擎，為南臺灣的科學熱潮，點燃最沸騰的進行曲。

廣告 廣告

為響應2025年「國際量子科學與技術年」，中研院將量子世界搬進現場，讓原本抽象的量子概念變身知識冒險，〈古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來〉講座，了解量子電腦的原理與潛能；〈量子電腦的秘密〉透過模型展示揭開量子電腦的神秘面紗。〈光子的祕密任務〉讓同學親自動手操作光線折射、反射與能量轉換的奇妙瞬間，體驗光電科技的創意與樂趣。〈當光也走不掉：黑洞與EHT的追光故事〉吸引大批天文迷，講座從黑洞的基本概念出發，介紹事件視界望遠鏡（EHT）如何串聯全球電波望遠鏡，分享臺灣團隊在這場「追光旅程」中的關鍵貢獻。

精采多元 體驗創意樂趣

〈你畫我猜─AI猜圖擂台賽〉則讓大小朋友排隊挑戰創意與速度，參賽者在限時20秒內完成6幅圖作，現場氣氛緊張又歡樂，不時傳出驚呼與笑聲，熱鬧非凡；〈來一份敲植全餐〉結合手作與藝術，利用各種植物素材進行拓印創作，每一個壓印都留下獨一無二的圖案，孩子與家長邊動手邊討論植物形態與色彩，親身體驗自然之美與創意樂趣，作品還可帶回家作紀念。

人文社會科學領域，同樣精采多元。〈玩遊戲學經濟：鍊環實驗所〉結合遊戲與學習，透過鍊環製作與成本收益計算，在輕鬆氛圍中掌握有趣又實用的經濟知識。

除了豐富的研究體驗，還邀來25個特色攤商與胖卡餐車，提供各式美食與市集小驚喜，在探索科學之外，還能大快朵頤。現場氣氛熱絡，大小朋友邊玩邊學，直呼：「明年還要再來！」

生醫轉譯中心大哥哥解說抗生素的來源。（中央研究院提供）

「疊層式太陽能電池」互動展示，體驗光電科技的創意與樂趣。 （中央研究院提供）