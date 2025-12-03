中央研議全面禁用廚餘養豬 張善政提三大建議守護桃園黑毛豬產業

張市長說明三大政策建議。





桃園市長張善政3日上午主持市政會議表示，今年10月臺灣出現非洲豬瘟案例，所幸最終未造成疫情擴散，桃園也在農業局的迅速應變下，成功守住防線。而為強化非洲豬瘟防疫政策，中央已於本週一召開政策調整會議，研議全面禁用廚餘養豬，並預計設立一年轉型過渡期。此舉堪稱臺灣畜牧史上的重大轉捩點，市府將全力配合中央政策方向，但也同時向中央提出三項建議配套措施及未來廚餘處理政策，盼守護桃園黑毛豬產業。

張善政說明，向中央提出三項建議配套措施包含：第一、啟動離牧補貼，針對決定不再繼續養豬的業者順利退場；第二、提供飼料轉型補貼，改以飼料飼養將提高成本，建議中央補貼飼料飼養成本差額，降低業者負擔；第三、針對桃園黑毛豬的產業特性，投入研發適合桃園黑毛豬的飼料配方，使飼料育成的黑毛豬仍保有與傳統廚餘飼養相近的肉質風味，維持在地產品的品質與競爭力。

張善政指出，桃園以飼養黑毛豬聞名，其肉質廣受消費者青睞，其中一大原因即為以廚餘餵養所帶來的獨特風味與營養成分，與一般飼料飼養的組成不同。若未來全面禁止廚餘養豬，勢必對桃園在地黑毛豬產業造成影響，因此市府提出三項建議配套，希望中央能理解桃園產業的特性，並給予桃園的豬農們實際的支援，避免造成桃園黑毛豬產業的過度衝擊。

至於後續廚餘處理政策方面，張善政也提及，未來政策若確定，動、植物性廢渣都不能再餵豬，中央也要求未來廚餘不得跨縣市處理，桃園的廚餘將以快速醱酵堆肥與生質能處理為主。另為因應新制，農業局今日下午將召集豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場及相關局處，了解產業的意見。張善政強調，無論中央最終採取何種政策方向，市府都會與產業站在一起，協助業者在一年過渡期內順利完成轉型，持續保有桃園黑毛豬的在地特色與產業競爭力。

