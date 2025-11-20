



台中市議會定期大會市政總質詢，市議員張瀞分批評中央砸50億進行新台幣改版，卻大砍對地方的補助，嚴重影響社會福利、教育及建設。市長盧秀燕表示，現階段全面換發新鈔會讓民眾有中央撒幣、錢太多的感覺，不是好時機。



市議員張瀞分說，受美國關稅及匯率衝擊，工具機、製造業、金屬機電業等產業首當其衝，到十月份為止，實施無薪假（減班休息）的人數為 8456人，人數持續增加中，這還是有通報無薪假的勞工人數，不包括未通報的，甚至有些中小型工廠已經關門停業，勞工也跟著失業，基層生活苦哈哈。

廣告 廣告

張瀞分進一步指出，中央大砍給地方的補助款，台中市115年整體獲得的補助款(包括一般型及計畫型)共372.9億元，比114年補助款530.31億元減少了157.41億元。這一砍，把許多社會福利、建設、教育等經費都砍了。包括低收、中低收入戶的就學、生活補助，班班有冷氣的電費等，原本的台中捷運藍線預估可以獲得約 42 億元補助，但2026 年度也僅獲核列 1.68 億元，大砍96%。基層苦哈哈，中央銀行卻在這個時候宣布要砸50億元進行新台幣改版，實在令人匪夷所思，市政府應該跟中央抗議，把被砍的補助款要回來。

市長盧秀燕表示，國家發行新鈔券必須很慎重，因為印製成本很高，需要歷經很長的時間發行與回收，目前整體經濟不穩定，在這樣的情況下如果需要全面換發新鈔，會讓民眾有中央撒幣、中央錢太多的感覺，新鈔不是不能發，而是要看時機，當國家有很多閒錢的時候，或許就是發新鈔的好時機。



此外，張靜分還關切2025台中購物節舉辦至今的買氣，並且提醒市府發放物調券要顧慮到上班族的時間，而正值全國普發一萬元現金熱潮，有夜市也自主加碼三千份物調券，市政府應該搶搭這波熱潮，結合旅遊、活動等，提振買氣、搶商機。

張峯源表示，今年購物節到目前為止登陸金額已達128億，此次物調券也規劃於週五、週六及週日發放，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會能參與，108處發放場域也會特別注意動線、遮陽及安全，經發局也很感謝逢甲夜市及民間市場加碼送，經發局也搭配演唱會宣傳，吸引各地民眾來台中消費抽大獎。

張瀞分議員還關切防空避難地下室的列管狀況，張瀞分說，豐原市區有一排透天厝，幾十年來每到演習就被貼上「防空避難」的海報，但是，這幾戶民宅空間有限且沒有地下室，根本不適合作為防空避難之用，因此希望市府相關單位好好盤點建檔。

更多新聞推薦

● 中央砸50億改版新台幣 盧秀燕：讓人覺得錢太多撒幣