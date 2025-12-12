中央社前記者謝幸恩無保請回 黃國昌轟調查局：好像調查錯對象了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌的狗仔風波延燒，前中央社記者謝幸恩昨(11)日赴北檢應訊無保請回。對此，黃國昌今(12)日受訪回應，怒轟「調查局國安調查站在做什麼，是在維護國家安全，還是在做政治偵防？還是現在檢察官跟調查員是聽著《鏡週刊》指揮在辦案？」

黃國昌今日出席立院黨團記者會，被問及此事，表示他的理解好像是無保請回，「我是搞不太清楚，我們現在的調查局用國安調查站在辦什麼案子，是在維護國家安全還是在做政治偵防，我再說一次，我們的調查局國安調查站在做什麼，是在維護國家安全，還是在做政治偵防？」

廣告 廣告

黃國昌疑惑，他之前在內政委員會已經講過，如果是重要的部長，像是前經濟部長郭智輝跟AIT的人吃飯，跑去拍的狗仔會涉及國家安全，調查局國安站好像調查錯對象了，是不是應該調查《鏡週刊》？還是現在檢察官跟調查員是聽著《鏡週刊》指揮在辦案？

黃國昌批，「一個國家的司法被這群人踐踏成這個樣子，一個國家的司法被這群人踐踏成這樣子。檢調拿著《鏡週刊》在辦案」，然後對狗仔拍郭智輝跟AIT吃飯毫無動作，「因為《鏡週刊》是他們上級單位，拿《鏡週刊》辦案，用國家安全站進行政治偵防，台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子。無怪乎昨天民眾黨前主席柯文哲說，民進黨政府跟賴清德把司法當成政治工具，把國家搞得四分五裂，比蔡英文還糟糕」。

原始連結







更多華視新聞報導

捲入黃國昌狗仔案！ 《中央社》發聲明「提告謝幸恩」

「謝幸恩離職是中央社的損失」 黃國昌嗆鏡傳媒：拿鏡子回去照照自己

黃國昌打破沉默 批鏡週刊並稱台灣容不下揭弊者

