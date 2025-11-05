中央社回應大動作懲處爭議 胡婉玲：應盡量保護國家元首、不分政黨
[Newtalk新聞]
美國《時代》雜誌（TIME）日前刊登美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，批總統賴清德為「魯莽的領導人」，中央社引述外交部回應報導，事後指編採過程未辨察原文僅是學者投書，對該篇文章性質做錯誤敘述，將懲處相關記者、編輯與主管。
中央社社長胡婉玲今（5日）表示，這案例很特殊，是權威機構有錯在先，但新聞媒體應負責把關，略有把關、查證不足，昨已召開自律委員會，目前懲處尚未出爐；胡婉玲還說，作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」，不論這位元首是哪個政黨。
國民黨立委葉元之質詢指出，檢視中央社聲明，該社10月24日報導美國《時代》雜誌刊登文章指稱賴清德總統為「魯莽的領導人」，該社並未譯寫《時代》雜誌雜誌的文章，而是根據外交部新聞稿標題「有關美國《時代》雜誌（TIME）報導……」撰稿發出，但中央社卻覺得報導處理不當，要對記者、編輯、督導主管進行懲處？目前懲處進度為何？胡婉玲答詢稱，事實上，至今還沒進行懲處，這事各界正反兩面意見差異大，感覺到反映出台灣政治立場多元性，希望回到新聞本業、專業呈現。
胡婉玲表示，用新聞專業來看，中央社一向發新聞都很謹慎，很少發出校正，這代表要對海內外 100多家媒體進行這篇文章的修正，過去都會懲處，但因這案子很特殊，是來自於權威機構有錯在先，但做新聞媒體還是要負責把關，中央社略有把關不力、查證不足，昨天自律委員會請 4位外聘委員解說新聞原理，希望回到新聞原理。
葉元之直言，這懲處很奇怪，中央社引述外交部聲明，外交部都沒懲處，不知為何那麼害怕，是因報導賴清德，中央社就嚇成這樣？且這也不算高德斯坦的投書，而是《時代》雜誌邀稿，邀稿跟投書一樣嗎？完全不一樣的狀況，《時代》雜誌邀學者寫觀點，投書卻好像是民意論壇？他看很多民進黨的人洗地稱，這只是投書，不能代表《時代》雜誌立場？若今天他投書綠媒罵賴清德，會被採用嗎？中央社不用那麼怕、好像怕得罪賴清德。
葉元之提醒，另給中央社建議，該寫的東西還是要寫，像是前兩天，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發文指跟美國總統川普（Donald Trump）通過電話，指「美中關係有史以來最好」，但中央社報導一大堆卻故意省略這句，好像寫這句又怕得罪今上？若是國家通訊社就要中立，什麼立場都要報導。胡婉玲說，謝謝委員指導。
民眾黨立委劉書彬質詢時，質疑中央社懲處標準為何，中央社過去報導中研院院士陳培哲等75位學者聲明時，指戒嚴時代的思想審查機制已快速降臨台灣上空，卻被發現把「戒嚴」2字拿掉，之後又改回來，是否篡改人家聲明？有懲處嗎？她查是沒有。胡婉玲回應，我們有更正，並強調大部分都有懲處，但懲處的層次分很多，若不是太嚴重，也可能口頭申誡，不會公告出來。
劉書彬說，中央社作為國家通訊社，應獨立、專業，避免政治干預的狀況出現，要求兩周內交報告給教文委員會。胡婉玲允諾，「可以」，她也說，其實各政黨對各政黨、各部會或國家元首批評，都有刊登，但作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」，不論這位元首是哪個政黨，中央社應該在這方面，比其他媒體更謹言慎行。
更多Newtalk新聞報導
反制「一中」 林佳龍：APEC是共識決、我不同意很多聲明也不能過
掃過四波閃兵藝人仍有未爆彈 劉世芳：還是出來自首為好
其他人也在看
NPB》王彥程投出生涯年卻3度成自由球員 後續動向引關注
目前效力於日本職棒東北樂天金鷲的台灣左投王彥程，被日職官方公告為自由球員。對此，王彥程所屬的悍創運動緯來體育台 ・ 16 小時前
MLB》勇士新教頭出爐！板凳教練掌兵符 史尼克轉任顧問
亞特蘭大勇士在世界大賽結束後展開教練團調整，今（4）日正式宣布由現任板凳教練威斯（Walt Weiss）接任總教練，接替上月卸任的史尼克（Brian Snitker）。這位熟悉勇士體系的老將，也成為球團自1990年名帥考克斯（Bobby Cox）從總管轉任教頭以來的第4任總教練。中時新聞網 ・ 20 小時前
NBA》指出Barkley也報團 Oakley：虛偽
目前擔任球評的名人堂球星Charles Barkley，長期以來反對球星組隊的立場眾所皆知。對此與他同期的前鋒Charles Oakley表示，Barkley自己也報團，現在這樣說很虛偽。TSNA ・ 3 小時前
LINE「1功能」關掉超清靜！一堆人+1：根本不需要 臉書也是
現在社群平台功能越來越多，只要填入個資，還會提醒朋友給生日祝福。但一名網友表示，自己把社群平台的生日資訊都隱藏了，因為不想得到「無謂的祝福」。文章曝光隨即引起共鳴，眾人紛紛表示，「根本不需要這功能，會記得的就會記得。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
教士輪值傳悲報 達比修有動手術2026年提前報銷
世界大賽結束後教士2名主力先發投手Michael King與Dylan Cease均進入自由市場，而緯來體育台 ・ 3 小時前
台鋼雄鷹搶黃子鵬？ 領隊劉東洋：他認真又禮貌｜#鏡新聞
樂天桃猿投手黃子鵬，11/4確定行使自由球員權利(FA)，消息一出引起熱議，外界認為以他的實力跟年紀，預料在自由市場會很有行情，尤其台鋼雄鷹球迷，更敲碗希望球團能網羅，如此一來就有機會留下洋砲魔鷹。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
NBA／馬克西偕同SGA獲上周最佳 開季連6場數據比肩「戰神」
NBA今天公佈上周東西區最佳球員，率領殘陣76人奮戰的馬克西（Tyrese Maxey）與雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）憑藉狂猛的得分表現分別獲選。 馬克西上...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前
影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」
影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台鋼雄鷹搶黃子鵬？ 領隊劉東洋：他認真又禮貌
樂天桃猿投手黃子鵬，11/4確定行使自由球員權利(FA)，消息一出引起熱議，外界認為以他的實力跟年紀，預料在自由市場會很有行情，尤其台鋼雄鷹球迷，更敲碗希望球團能網羅，如此一來就有機會留下洋砲魔鷹。鏡新聞 ・ 3 小時前
籃球》世界盃資格賽中華隊名單 林信寬亞運金牌可申請解除列管
中華籃協今天公布世界盃資格賽24、16人名單，並指出，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加。籃協副秘書長張承中表示，高錦瑋還沒有兵役問題。林信寬列管，但因獲亞運金牌可申請解除，不過目前並沒有收到解除列管通知，選訓會再討論。TSNA ・ 20 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 3 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前