中央社回應大動作懲處爭議 胡婉玲：應盡量保護國家元首、不分政黨

文化部長李遠（左）、中央社社長胡婉玲（右）。 圖：周煊惠／攝

美國《時代》雜誌（TIME）日前刊登美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，批總統賴清德為「魯莽的領導人」，中央社引述外交部回應報導，事後指編採過程未辨察原文僅是學者投書，對該篇文章性質做錯誤敘述，將懲處相關記者、編輯與主管。

中央社社長胡婉玲今（5日）表示，這案例很特殊，是權威機構有錯在先，但新聞媒體應負責把關，略有把關、查證不足，昨已召開自律委員會，目前懲處尚未出爐；胡婉玲還說，作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」，不論這位元首是哪個政黨。

國民黨立委葉元之質詢指出，檢視中央社聲明，該社10月24日報導美國《時代》雜誌刊登文章指稱賴清德總統為「魯莽的領導人」，該社並未譯寫《時代》雜誌雜誌的文章，而是根據外交部新聞稿標題「有關美國《時代》雜誌（TIME）報導……」撰稿發出，但中央社卻覺得報導處理不當，要對記者、編輯、督導主管進行懲處？目前懲處進度為何？胡婉玲答詢稱，事實上，至今還沒進行懲處，這事各界正反兩面意見差異大，感覺到反映出台灣政治立場多元性，希望回到新聞本業、專業呈現。

胡婉玲表示，用新聞專業來看，中央社一向發新聞都很謹慎，很少發出校正，這代表要對海內外 100多家媒體進行這篇文章的修正，過去都會懲處，但因這案子很特殊，是來自於權威機構有錯在先，但做新聞媒體還是要負責把關，中央社略有把關不力、查證不足，昨天自律委員會請 4位外聘委員解說新聞原理，希望回到新聞原理。

葉元之直言，這懲處很奇怪，中央社引述外交部聲明，外交部都沒懲處，不知為何那麼害怕，是因報導賴清德，中央社就嚇成這樣？且這也不算高德斯坦的投書，而是《時代》雜誌邀稿，邀稿跟投書一樣嗎？完全不一樣的狀況，《時代》雜誌邀學者寫觀點，投書卻好像是民意論壇？他看很多民進黨的人洗地稱，這只是投書，不能代表《時代》雜誌立場？若今天他投書綠媒罵賴清德，會被採用嗎？中央社不用那麼怕、好像怕得罪賴清德。

葉元之提醒，另給中央社建議，該寫的東西還是要寫，像是前兩天，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發文指跟美國總統川普（Donald Trump）通過電話，指「美中關係有史以來最好」，但中央社報導一大堆卻故意省略這句，好像寫這句又怕得罪今上？若是國家通訊社就要中立，什麼立場都要報導。胡婉玲說，謝謝委員指導。

民眾黨立委劉書彬質詢時，質疑中央社懲處標準為何，中央社過去報導中研院院士陳培哲等75位學者聲明時，指戒嚴時代的思想審查機制已快速降臨台灣上空，卻被發現把「戒嚴」2字拿掉，之後又改回來，是否篡改人家聲明？有懲處嗎？她查是沒有。胡婉玲回應，我們有更正，並強調大部分都有懲處，但懲處的層次分很多，若不是太嚴重，也可能口頭申誡，不會公告出來。

劉書彬說，中央社作為國家通訊社，應獨立、專業，避免政治干預的狀況出現，要求兩周內交報告給教文委員會。胡婉玲允諾，「可以」，她也說，其實各政黨對各政黨、各部會或國家元首批評，都有刊登，但作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」，不論這位元首是哪個政黨，中央社應該在這方面，比其他媒體更謹言慎行。

