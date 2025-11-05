中央社報導懲處爭議 胡婉玲：國家通訊社須保護國家元首

美國《時代》雜誌（TIME）日前刊登學者高德斯坦投書批評賴清德總統為「魯莽的領導人」，中央社引述外交部回應報導後，認定編採過程未辨察原文性質，擬懲處相關記者、編輯與主管，引發各界關注。中央社社長胡婉玲今（5）日在立法院教育及文化委員會針對立委的提問作出說明。

中央社社長胡婉玲表示，此案例相當特殊，雖然是權威機構有錯在先，但新聞媒體仍應負責把關。她指出，中央社在查證方面略有不足，昨日已召開自律委員會，目前懲處結果尚未出爐。胡婉玲強調，作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首的報導，「我們會盡量保護」，無論元首屬於哪個政黨。

國民黨立委葉元之質疑懲處的合理性，指出中央社10月24日的報導是根據外交部新聞稿標題撰寫，並非直接翻譯《時代》雜誌文章。他質疑為何外交部沒有懲處，中央社卻要對記者進行處分，並認為這不是一般投書，而是《時代》雜誌的邀稿文章，性質完全不同。

胡婉玲回應，事實上至今尚未進行懲處，各界對此事正、反意見差異很大，反映出台灣政治立場的多元性，希望能回到新聞本業與專業呈現。她解釋，中央社向來發新聞都很謹慎，很少發出更正，但這次需要對海內、外100多家媒體進行文章修正，過去遇到類似情況都會懲處。

葉元之進一步批評，中央社似乎過度謹慎，害怕得罪賴清德。他舉例指出，美國國防部長赫格塞斯日前發文提及與川普總統通話，稱「美中關係有史以來最好」，但中央社報導時卻故意省略這句話。他建議國家通訊社應保持中立，各種立場都要報導。

民眾黨立委劉書彬則質疑中央社的懲處標準，提及過去中研院院士陳培哲等75位學者聲明事件，中央社曾將「戒嚴」二字拿掉後又改回來，質疑是否篡改聲明內容，但當時並未見到懲處。胡婉玲則回應，大部分情況都有懲處，但懲處層次分很多種，若不是太嚴重，可能僅口頭申誡，不會公告。

劉書彬要求中央社作為國家通訊社應保持獨立專業，避免政治干預，並要求兩週內向教文委員會提交報告。胡婉玲承諾會配合，並重申中央社對各政黨批評都有刊登，但涉及國家國格、尊嚴及國家元首時，會比其他媒體更加謹言慎行。

