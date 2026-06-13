中央社大換血！李永得走人 「司馬文武」驚爆內定接任董事長

中央社人事異動傳出重大變化！據媒體報導，資深媒體人、現任文化總會副會長江春男（司馬文武）傳出已獲內定接任中央社董事長，現任董事長李永得將卸任。

據媒體報導，江春男傳出已獲內定接任中央社董事長。（圖/資料照）

《鏡週刊》12日報導，筆名司馬文武的江春男，媒體經歷豐富，他曾在戒嚴時代參與創辦多個黨外媒體，後歷任《新新聞》發行人、及《蘋果日報》總主筆等重要職務，在媒體界深耕數十年。其評論文風獲得業界認可，現任台北市文化局長蔡詩萍曾撰文談及「心儀的評論家」，並稱讚江春男的文筆「簡潔精鍊」。

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李永得傳出將卸任中央社董事長。（圖/資料照）

在政治經歷方面，江春男曾在前總統陳水扁執政時期，擔任國安會副秘書長一職。此外，江春男也是立法副院長江啟臣的堂叔，江家為豐原地方上的望族，江啟臣第一次選立委時，前總統馬英九被安排夜宿江家，身為長子的江春男把自己在祖厝的房間整理給小馬哥住，讓熟悉江家的人感到非常有趣。

而在前總統蔡英文執政時期，江春男2016年8月被派任駐新加坡代表，然而在宣示就職當天晚上因酒駕被逮，在輿論壓力下被迫請辭。當時總統蔡英文為此感到惋惜，認為失去一位優秀的人才，對外交是很大損失，同時也提醒黨內同志要引以為鑑。

不過，江春男在酒駕風波過後，於2017年接下文化總會副會長一職，當時也引發社會討論，總統府則表示，江春男不論在新聞界或是文化界，在相關領域都非常傑出，都有一定地位，若可以邀請江春男擔任這個工作，並協助推動，是一件非常好的事。

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