中央社宅1239戶今動土 蕭美琴將加碼送社宅住戶金鏟子

國家住宅及都市更新中心今天(17日)分別在新北市中和區及台南市東區舉辦中央社宅動土典禮，預計2029年竣工，共可提供1,239戶住房。副總統蕭美琴今天在新北中和「德穗安居社會住宅」基地拿著金鏟子參與動土典禮，她說，她希望年輕人可以安居樂業、多多產子，所以，她將把今天使用的這把鏟子作為抽獎禮物，送給抽中社宅且想要生小孩的年輕人。

副總統蕭美琴出席新北中和「德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮」時致詞表示，她20幾年前搬到永和，而永和跟中和算是同一個生活圈，也是她熟悉且喜愛的生活圈，她很感謝中央跟地方齊心協力促成德穗安居在中和落地生根。

廣告 廣告

蕭美琴指出，德穗安居中央社宅能達到地方三贏，首先是想要安居樂業的青年能夠找到理想住所，隨著更多青年住戶遷入，也將為這個社區增添活力，而且原來的地主「板橋監理站」未來也能享有更好的辦公空間。此外，社宅附設托嬰、長照等公共設施，這都是社區居民能共享的公共財。

蕭美琴在拿著金鏟子參與動土典禮之前，也特別提及「鏟子」的三大意義。她說：『(原音)我們最近看到花蓮，我曾經服務過的地方，有許許多多的鏟子超人，它第一個意義就是在我們人民遭受到困境的時候，一個社會相互幫忙、彼此關懷的這種愛心、願意用行動來付出的這種用心，那是第一個意義。第二個意義就像我們今天要來動土，它是一個喜事，也是一個新夢想的開始。那第三個呢，我們國家這個少子化危機也非常嚴重，希望大家能夠多多產子喔！』

國家住都中心董事長花敬群指出，德穗安居附近還有「德光安居」以及「莒光安居」中央社宅，其中，莒光安居施工進度超前、已達7成，預計明年將完工招租。蕭美琴表示，為了鼓勵年輕人「增產報國」，她將把今天用到的金鏟子作為抽獎禮物，送給抽中社宅且想要生小孩的幸運兒，祝福佳偶早日產子。