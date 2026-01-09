中央社宅1387戶抽籤結果出爐 婚育宅2月可入住

（中央社記者賴于榛台北9日電）國家住宅及都市更新中心今天辦理中央社宅以及婚育宅專案公開抽籤作業，4案共計1387戶抽籤結果出爐，後續將依期程辦理看屋、選屋、簽約及點交作業，其中近500戶的婚育宅，最快2月1日就能入住。

住都中心今天辦理2025年第3季第2波中央社宅及第4季婚育宅專案公開抽籤作業，4案共計1387戶，受理申請件數達3461件，抽籤採線上全程直播，並在內政部國土管理署住宅發展組專門委員張渝欣及双榜法律事務所律師張日昌的第三方監驗下完成，正取及備取名單已公布在住都中心官方網站（https://www.hurc.org.tw）及「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）。

住都中心在抽籤後透過新聞稿指出，此次公開抽籤物件為桃園市桃園區「慈文安居」288戶、台南市東區「新都安居A」605戶，以及婚育宅專案的台北市文山區「自慢藏婚育宅」40戶與新北市「林口世大運選手村社會住宅」454戶。

住都中心表示，正取戶將陸續收到看屋、選屋通知，其中慈文安居、新都安居A預計19日起開放看屋，經選屋、簽約、點交等流程後，最快3月1日起入住；至於婚育宅專案，自慢藏婚育宅將於14日開放看屋，後續經過選屋、簽約、點交等程序，最快2月1日可入住；林口世大運選手村社會住宅則是18日看屋，再經相關程序後，最快也是2月1日入住。

住都中心說，未中籤的申請人，將依備取序號列入候租名冊，後續如有空出房型，將依序通知遞補。（編輯：翟思嘉）1150109