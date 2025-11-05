中央社引述《時代雜誌》文章惹爭議 胡婉玲：已召開自律會暫未懲處

中央通訊社社長胡婉玲5日在立法院備詢。（姚志平攝）

美國《時代雜誌》日前一篇由作者 Lyle Goldstein 所寫的專欄文章，將總統賴清德稱為「魯莽的領導人」，外交部隨後發表聲明抗議，且《中央社》引述該文卻稱報導未寫明是專家投書評論，便懲處相關人員，消息傳出後引起軒然大波。國民黨立委葉元之於今（5）日在立法院質詢問及此案進度時揶揄中央社，「又怕得罪抗中保台路線，得罪今上」，也提問是否已懲處？中央社社長胡婉玲回應，最新進度是昨日召開自律委員會，邀請多名外聘委員到社說明新聞倫理，尚未進入懲處階段。

廣告 廣告

文化部長李遠於今日赴立法院教文會列席報告。葉元之表示，中央社因報導了《時代雜誌》這篇文章，社內很生氣，覺得記者處理不當，說要督導、懲處，但到底是要怎麼懲處？

胡婉玲說明，針對此案，外界意見正反差異很大，盼回歸新聞本業呈現與討論，且中央社發新聞一向很警慎，新聞媒體也必須做好把關與查證，所以昨天已經召開自律委員會，請了外聘委員說了新聞原理，希望這件事情回到新聞原理與在職教育的方向討論。

葉元之緊接著說，「我覺得懲處很奇怪，非常奇怪」，報導本身就是引述外交部的聲明，「外交部自己都沒懲處，外交部應該更氣啊，結果中央社先懲處，我覺得非常奇怪，那麼害怕，報導賴總統是個魯莽的領導人中央社嚇成這樣！」

葉元之也談到，況且這篇文章也不是投書，而是學者專家邀稿，「社長您也是媒體人，這是不一樣的狀況」，但之後卻看到很多民進黨的人「洗地 」，到處洗版稱投書不能代表《時代雜誌》。

葉元之另提到，星期天的時候，美國戰爭部長在臉書發表貼文，內容是與美國總統川普通電話的內容，稱美中關係有史以來最好，而這也是整篇臉文的重點，結果中央社報導說了一大堆，卻省略美中關係最好這句，「又怕得罪抗中保台路線，得罪今上」，但中央社就是要中立，照理來說每個立場都要報導。

葉元之最後請李遠點評此事，李遠回應，「大家誤會好像滿深的」，但走上民主國家之路是不能回頭的，「我來了1年多， 都沒有干預過，這就是進步。」

更多中時新聞網報導

MLB》山本扛住重壓＋神雙殺 道奇續命

王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償

「一分鐘登階358」 測肺阻塞風險