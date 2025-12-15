中央社提告謝幸恩背信 黃國昌喊「心疼」：我聽了整個快要爆炸

台北市 / 武廷融 綜合報導

《中央社》前記者謝幸恩捲入民眾黨主席黃國昌狗仔案，還化名「蕭依依」在網媒發布新聞，被告發涉妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，11日遭檢方以被告身分約談後請回。謝幸恩隨後發布聲明稱自己「沒有逾越法律界線」。而黃國昌今(15)日在節目專訪提到，「最讓我心疼的是誰？我可以公開講，我心疼得不得了，就是謝幸恩」，黃國昌痛批，檢調為了要衝著他來，搞到謝幸恩被中央社開除，還被告背信罪，「我聽了整個快要爆炸，中央社是可以讓我寫這種揭弊的獨家嗎？我寫了中央社敢登嗎？」

黃國昌今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，黃國昌在批評檢察官問案時，突然表示「最讓我心疼的是誰？我可以公開講，我心疼得不得了，就是謝幸恩」，黃國昌說，檢察官要衝著他來，搞到謝幸恩被中央社開除，還被提告背信罪，「中央社為什麼控告謝幸恩背信？是他做了什麼骯髒的事嗎？不是。」

黃國昌表示，中央社控告謝幸恩背信是因為謝幸恩在中央社任職的期間，用化名寫的那些獨家新聞，不是在中央社發表，因此是背信。「我聽了整個快要爆炸，中央社是可以讓我寫這種揭弊的獨家嗎？我寫了中央社你敢登嗎？結果用這個說人家背信，然後話又不講清楚，搞得好像她做什麼爛事一樣」。黃國昌強調，謝幸恩去外面兼職是她不對，但問題是有必要追殺人家成這樣嗎？

