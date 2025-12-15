中央社提告謝幸恩背信 黃國昌「聽了快爆炸」：我心疼的不得了

黃國昌今接受《中午來開匯》節目專訪。《中午來開匯》提供



民眾黨主席黃國昌日前遭爆料涉嫌透過前中央社記者謝幸恩召集、指揮「狗仔集團」跟拍政敵，謝還曾以化名「蕭依依」在網路媒體兼差，遭告發違反《國安法》、《刑法》妨害秘密及背信等罪嫌。對此，黃國昌今（12/15）說，「我心疼得不得了」有必要追殺人家追殺成這個樣子？

黃國昌今接受《中午來開匯》節目專訪，談到司法問題，他提及，檢察官辦案嗆人家不要說謊，精神折磨，問16個小時不准休息，「最讓我心疼的是誰？我可以公開跟大家講，我心疼得不得了，就是謝幸恩。我為什麼很心疼？他為了... 他們要衝著我來，搞到她連中央社都被fire掉，說她背信。」

廣告 廣告

黃國昌表示，「中央社為什麼控告謝幸恩背信？是她做了什麼骯髒的事嗎？不是，中央社控告謝幸恩背信是說，謝幸恩你在中央社任職的期間，用化名所寫的那些新聞，好多獨家啊，你拿那些獨家去外面寫新聞，不在中央社發表，你是背信。」

他直言，「我聽了整個快要爆炸了！我為什麼整個快爆炸？中央社是可以讓我寫這種揭弊的獨家嗎？我寫了中央社你敢登嗎？結果用這個說人家背信，然後話又不講清楚，搞得好像她做什麼爛事一樣。她去外面兼職是她不對，但問題是，你有必要追殺人家追殺成這個樣子？」

黃國昌指出，前民眾黨主席柯文哲告誡他不要再吹牛，不要低估民進黨無恥的程度，現在特定媒體在做的，不就與當初搞柯文哲的案子歷程一模一樣嗎？都是一邊偵辦，另一邊放片面消息給鏡週刊去編故事，拿鏡週刊編的故事去當線頭，無恥至極。

更多太報報導

謝幸恩怨無端捲入追殺黃國昌案 北檢：依據證據、查明事實

因狗仔案遭約談 謝幸恩：為了追殺黃國昌真的值得傷害這麼多人嗎？

【更新】涉黃國昌狗仔風波 前中央社記者謝幸恩偵訊逾5小時後請回