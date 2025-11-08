中央社獲台灣醫療報導獎平面類佳作（1） (圖)

言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，今年7月破天荒登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會助陣後，傳出原已著手安排的新專輯及巡演，因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4近日已重啟計劃，但成員卻少了1位！據悉，少了朱孝天的「F3」即將推出新歌，並於12月在上海一連舉辦3場演唱會，對此，相信音樂正面回應了！

鏡報 ・ 2 小時前