中央社獲台灣醫療報導獎平面類佳作（1） (圖)

其他人也在看
馬尼拉南海對話 台灣團分享台海戰略重要性
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）2025年「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊在多場分組討論中發表見解，與各國學者、官員深入交流，強調「三海連動」以及台灣在印太安全格局中的戰略重要性。中央社 ・ 1 天前
賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)
總統賴清德（右2）8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，向在場醫師揮手致意。中央社 ・ 18 小時前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 16 小時前
賴總統頒發台灣醫療典範獎給侯勝茂 (圖)
第78屆醫師節慶祝大會8日在台北圓山大飯店舉行，會中並頒發114年台灣醫療典範獎，由總統賴清德（右2）親自頒發獎座給獲獎新光醫院院長侯勝茂（右）。中央社 ・ 18 小時前
光復郵筒被沖走 竟成網拍商品 花蓮郵局急追回
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟然出現這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後將一併標售，但依法必須「壓毀」售出。中時新聞網 ・ 20 小時前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 18 小時前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 17 小時前
獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了
言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，今年7月破天荒登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會助陣後，傳出原已著手安排的新專輯及巡演，因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4近日已重啟計劃，但成員卻少了1位！據悉，少了朱孝天的「F3」即將推出新歌，並於12月在上海一連舉辦3場演唱會，對此，相信音樂正面回應了！鏡報 ・ 2 小時前
AAA頒獎典禮12/6登場！集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、交通專車一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 10 小時前
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
中職／味全龍23日大巨蛋辦感謝祭 帳篷套組超吸睛！近距離看小龍女演出
中職賽季在上個月正式劃下句點，為了感謝球迷一整年的支持，味全龍7日宣布11月23日將在台北大巨蛋舉辦年度感謝祭，邀請所有龍迷共襄盛舉，一同回顧今年精彩的賽季。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子全面停工！弟弟突宣布「大陸演唱會延期」網瘋猜原因
男星「王子」（邱勝翊）近日捲入范姜彥豐與粿粿的婚變風波，正面形象重創，宣布全面停工，4日他再度發表道歉聲明，「真心感謝各界的關心與指正，讓大家失望了，對不起」。沒想到同日弟弟邱宇辰也震撼發布公告，表示15日的大陸演唱會將延期，背後原因掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 3 天前
郭富城現蹤高雄麻辣鍋店！三寶爸魅力不減 接機粉絲擠爆機場
香港天王郭富城「星展銀行－郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」本週末即將在高雄巨蛋盛大登場。昨（6日）剛升格為「三寶爸」的郭富城現身高雄小港機場，吸引大批粉絲提早守候接機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
假周杰倫買到黃牛票！被騙1.7萬 急報警無奈嘆：別信陌生人
【緯來新聞網】一位在中國河北經營雞蛋灌餅攤位的小販，因長相與台灣歌手周杰倫神似而走紅，被網友戲稱為「緯來新聞網 ・ 1 天前
水樹奈奈亞巡台北場公布了！明年4月TICC會議中心兩天開唱，演唱會資訊一次看
人氣聲優歌手水樹奈奈演唱會「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」公布包含台北、首爾、香港與上海場，台北場次場地與負責單位公開，將在 4 月 11~12 日於 TICC 台北國際會議中心展開，並將以實名抽選制度售票，詳情請注意 Amuse Taiwan 雅慕斯娛樂粉絲專頁。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
迎接TWICE台灣首唱 高市府推商圈夜市優惠券+前夜祭歡迎追星歌迷
香港天王「郭富城」即將於明(八)、九日以《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》在高雄巨蛋強勢登場，準備為廣大歌迷獻上最熱血的難忘夜晚；搖滾教父「伍佰」也將於十一月廿二、廿三日重返巨蛋舞台，用《伍佰&ChinaBlueRockStar2演唱會》再現傳奇魅力；同時指標性K-POP女團「TWICE」亦將於十一月廿二、廿三日首度登上世運主場館，帶來出道十週年《TWICEWORLDTOURINKAOHSIUNG》夢幻演出。為讓粉絲們在高雄留下更多美好回憶，高市府除延續推出五十元商圈夜市優惠券，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K-POP隨播即跳」前夜祭活動，邀請歌迷朋友們一起尬舞，提前為接下來的演唱會熱身。(見圖)高市府經發局廖泰翔局長今 ...台灣新生報 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前