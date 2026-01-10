中央社英文報導失真 危害國安

（圖／本報系資料照）

筆者長期關注並評論台灣英文報導的品質，令人遺憾的是，隨著時間推移，此問題非但未見改善，反而持續惡化。關於台灣的英文內容，錯誤、資訊不精確及其他問題依舊層出不窮。近期，一些最令人咋舌的案例，竟出現在官方主掌的中央通訊社英文版報導之中。

1月9日，中央社英文版刊登一篇報導，內容涉及外交部政務次長吳志中就台灣與以色列關係所進行的專訪。令人費解的是，該報導多次提及這場訪談，卻通篇未說明此專訪是由哪家媒體所做。

實際上，該專訪是由《自由時報》進行，中央社中文版報導清楚註明，為何未在英文版揭露？這是否意味刻意對外國讀者隱瞞資訊？

另一個例子發生在1月6日。中央社英文版刊登一篇有關電動機車公司睿能創意（Gogoro）拓展越南市場的報導，標題為：〈Gogoro partners with lubricant maker to further penetrate Vietnam〉（Gogoro與潤滑油製造商合作，進一步滲透越南）。

對不少英語母語人士而言，這樣的標題恐怕令人發噱。雖然「lubricant」（潤滑油）與 「penetrate」（滲透，在特定語境下具插入之性暗示意味）這兩個詞彙本身並無不妥，但當它們搭配使用時，便帶有明顯的性暗示。在筆者於社群媒體指出此一問題後，中央社隨即以「expand」（拓展）取代「penetrate」。

標題修正後，該報導並未附上任何說明。而一般國際媒體在修訂報導時通常會加註更正說明，即便僅以「編輯錯誤」或「翻譯錯誤」等官方說法交代。

第三個近期案例，2025年11月7日，日本首相高市早苗就台灣問題發表談話導致中日關係惡化，中國當局取消濱崎步於當地的演唱會。隨後，儘管濱崎步其實早在8月於台北小巨蛋辦過2場演唱會，部分台灣政界人士仍表態歡迎她再度來台演出。

然而，中央社英文版卻於2025年12月1日刊登報導，聲稱「約260000人」參加濱崎步在台北小巨蛋的演唱會，難道真的認為2場演唱會能容納26萬人？

筆者於社群媒體指出此一錯誤後，中央社英文版隨即將人數更正為26000人，但仍未附上更正說明。更難以置信的是，隸屬《自由時報》集團的英文媒體《台北時報》，竟在2025年12月2日的新聞報導及12月4日的社論，重複引用這個顯然荒謬的「26萬人」數字。顯然，台灣英文媒體的錯誤問題，並非僅限於中央社！

除中央社外，其他製作外語內容的官方媒體尚包括公視、中央廣播電台及TaiwanPlus。此外，許多政府機關亦會發布外語新聞稿與相關內容，但其正確性幾乎未受任何實質監督。

或許有些讀者認為上述錯誤微不足道。然而，筆者認為，台灣社會有必要了解由官方掌控之媒體的實際運作情形，尤其是針對國際受眾發布具對外宣傳性質的內容。

2026年11月28日，台灣將舉行地方選舉。從現在起至選舉期間，勢必會出現大量以英語及其他外語撰寫的選舉內容，及關於兩岸關係、美台關係、台灣在半導體供應鏈角色等議題的報導。

筆者曾於《中國時報》撰文指出，中國大陸針對台灣的資訊作戰，無疑是對台灣國安的重大威脅。然而，關於台灣之失真、具圖利特定政治人物之虞的資訊，無論源自台灣內部或外部，即便危害程度不及中國大陸的資訊作戰，仍對台灣國家安全構成威脅。（作者為美國共和黨海外部前亞太區主席，翻譯：侯馨恬）