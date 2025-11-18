中央社街口支付風暴專題 獲消費者權益報導獎佳作

（中央社記者江明晏台北18日電）114年消費者權益報導獎今天頒獎，中央社「街口支付風暴掀信任危機:邁向無現金社會，消費者的便利與風險」獲得佳作。

114年消費者權益報導獎今天在張榮發基金會舉行頒獎典禮，並公布得獎名單，經評審委員評選，8類獎項共有32件作品入圍，並依序選出特優、優勝與佳作獎項，得獎議題包含鮮奶售價、進口農產違規大增、台灣缺豬、行動支付、雞蛋、詐騙、醫美糾紛、電動車起火以及銀髮行動力等。

中央社記者江明晏、蘇思云、何秀玲、吳家豪以「街口支付風暴掀信任危機:邁向無現金社會，消費者的便利與風險 」獲得平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。

今年7月中旬，街口支付因母公司資金糾紛波及，引發用戶提款潮、通路停用潮；雖然街口支付強調「用戶資金全額信託、不受影響」，金管會也再三保證專戶安全，但消費者信任仍受重創。

當「嗶」聲從便利轉為疑慮，信任裂痕已成最大隱憂，中央社「街口支付風暴掀信任危機:邁向無現金社會，消費者的便利與風險 」專題自事件源起一路梳理，串連官方、主管機關立場與專家剖析建議，更延伸至第三方支付與遊戲點數的潛藏風險，帶領讀者看清支付體系的明暗兩面，並尋覓消費者自保之道。

此外，今年平面及網路（文字）類-即時報導獎特優由上下游新聞市集的「進口農產違規大增，中國青花菜菠菜、越南大白菜、泰國芝麻、星巴克肉桂粉上榜」獲得，平面及網路（文字）類-專題報導獎特優獎由食力傳媒「免關稅 鮮乳也不降價 台灣乳品市場陷入結構性困局」獲得。

電視及網路（影音）類專題報導獎特優，由台視「『蛋事』又如何」獲得；電視及網路（影音）類即時報導獎特優由台視「美到要命!化妝品竟藏癌變危機」奪得。

廣播及網路（音頻、PODCAST）類專題報導獎特優，由教育廣播電台台東分台「共享消費:旅程加分還是冒險」獲得。評審團特別獎由食力傳媒「超高齡社會468萬長者餐桌危機 誰來餵飽老台灣?」獲得。

學生報導獎優勝由中正大學電訊傳播研究所葉詠泓的「銀髮行動力移動的代價，當出門成為奢侈」獲得。（編輯：黃國倫）1141118