中央社記者犀利提問、國台辦恍神5秒問A答B 沈榮欽：戳破藍白散播的謊言

中國國台辦發言人陳斌華。翻攝百度



中國社群平台「小紅書」因2年涉詐近2千件，又對台灣官方阻詐請求「已讀不回」，遭內政部宣布停止解析1年。中國國台辦發言人陳斌華昨（10日）在記者會痛批民進黨「反民主」，卻對於台灣記者詢問「中國是否開放臉書給一般民眾？」支吾其詞、問A答B。陳斌華的回應在網路上瘋傳，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，這段發言不僅讓大家看到陳的窘狀，更重要的是解釋了中國拒絕與台灣溝通的原因，清楚揭露了藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相。

沈榮欽10日在臉書發文指出，在中國國台辦發言人陳斌華的例行記者會上，來自台灣《中央社》記者呂佳蓉漂亮的發問：「你剛才表示台灣以資安、詐騙為由禁止小紅書是反民主，但大陸民眾也需要翻牆才能使用臉書、X等平台，你怎麼看呢？大陸許多機構在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？」這個問題讓國台辦發言人陳斌華無言以對，恍神五秒之後，才問A答B，表示支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台。

沈榮欽談到，陳斌華的窘狀引發國內媒體廣泛報導，但其實呂佳蓉記者另一個問題恐怕更為重要：「台灣政府表示，海基會有去函小紅書，但未獲回應。請問海協會是否會協助大陸企業（指小紅書）與台灣方面進行溝通？」陳斌華說明中國政府不會協助小紅書與台灣政府溝通，是因為兩岸已經停止溝通，更解釋了中國中止與台灣溝通的原因：「眾所周知，由於民進黨當局拒不承認傾向一個中國原則的九二共識，海協會與台灣海基會的溝通對話機制早已停擺。」

沈榮欽直言，陳斌華的回答清楚揭露了藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相：第一，兩岸停止溝通是因為中國政府拒絕與台灣政府溝通，而非是台灣政府拒絕，多年來藍白一直顛倒黑白，宣稱是台灣政府不願與對岸對話。第二，中國政府清楚表示兩岸對話的前提是台灣接受「一個中國原則的九二共識」。第三，「一中各表」的九二共識並不被對岸承認，中國政府清楚指出九二共識是「一個中國原則」下的九二共識，「一中各表」是1992年的事，只剩下中國國民黨依舊拿一中各表欺騙台灣人民。第四，何謂「一個中國原則」？請注意，在國際上這和「一個中國政策」不一樣，前陣子藍白誤解高市早苗的發言，就是源自於此。

沈榮欽進一步說，中國政府的「一個中國」原則有三個條件，缺一不可，也就是：「世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府；台灣是中國的一部分。」換句話說，中共很清楚的表示，除非台灣承認是中國的一部分，而且隸屬於中華人民共和國，否則兩岸之間便沒有對話的可能。

沈榮欽強調，這正是多年來歷屆國民黨主席直到鄭麗文都在散播的謊言，說民進黨政府不要對話，只要戰爭，而全然不提是中國政府拒絕對話，因為他們設下對話的前提是「一個中國原則下的九二共識」，也就是台灣成為中華人民共和國的一部分，只有答應了這點，兩岸才能展開對話。

