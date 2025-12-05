中央禁小紅書 蔣萬安：還能稱我們是「不翻牆的民主」？

針對中央內政部禁止小紅書一事，台北市長蔣萬安5日表示，應該要對台灣民主及台灣的年輕人更有信心，更何況台灣在華人世界一直引以為傲的言論自由，「如果賴清德政府執意要做這樣的決定，那我們還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」（丁上程攝）

內政部4日無預警宣布禁止大陸社群平台「小紅書」，稱理由為防詐與資安疑慮，引發各界議論。台北市長蔣萬安5日表示，應該要對台灣民主及台灣的年輕人更有信心，更何況台灣在華人世界一直引以為傲的言論自由，「如果賴清德政府執意要做這樣的決定，那我們還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」

針對中央內政部禁止大陸社群平台「小紅書」一事，蔣萬安5日下午進入議會前接受媒體訪問時表示，打詐當然是一定要做，而且大家都會支持，但是標準應該要一致也要合理。蔣直言，他看到有人提出來認為台灣也有很多其他的社群平台，也充斥甚至更多的詐騙廣告與訊息，政府的標準在哪應該要清楚說明。

廣告 廣告

蔣萬安直言，如果中央認為禁止小紅書能夠遏止詐騙，對於打詐能夠有顯著成效，那應該在接下來1個月後，甚至要定期來檢視打詐的成效。

蔣萬安也提到，也有人質疑是因為小紅書是對岸的社群，所以做出禁止的決定，「我認為對台灣民主、對台灣的年輕人要有信心。」蔣萬安說，更何況台灣的言論自由一直在華人世界引以為傲，如果賴清德政府執意要做這樣的決定，「那還能稱我們是『不翻牆的民主』嗎？」

【看原文連結】