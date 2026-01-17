中央禁廚餘養豬恐引大戰 盧秀燕使出「秘密武器」平息廚餘之亂

因應非洲豬瘟疫情，中央今年元旦起禁家戶及社區廚餘養豬，引發各界對廚餘處理費暴漲及相關效應的擔憂。對此，台中市長盧秀燕祭出「家戶廚餘維持免收處理費」政策，今年2月底前家戶廚餘維持免收處理費，並評估延續至今年底，此舉成功平息可能引發的廚餘之亂，讓民眾與業者吃下定心丸，民生物價也獲得穩定。

台中市長盧秀燕。（圖取自盧秀燕臉書）

因應中央農業部廚餘養豬政策調整，116年度（明年）起全面禁止廚餘養豬，115年（今年）為轉型期間仍禁止使用家戶廚餘餵養豬隻，政策轉變讓各界擔憂恐釀「廚餘之亂」，廚餘處理費暴漲的憂慮不只讓業者跳腳，民眾也怕負擔更重、被哄抬價格，甚至連帶物價飆漲影響生計。

台中市政府持續強化非洲豬瘟防疫作為與相關配套措施。（圖取自台中市府官網）

台中市政府則提出相關配套政策，今（115）年2月底前家戶廚餘維持免收處理費，並評估延續至今年底，成功穩定民生物價。同時，依中央政策經列冊之事業廚餘得於轉型期間作為養豬再利用，如需清運進焚化廠則依本市一般事業廢棄物代處理收費標準收取費用，達到家戶與事業廚餘分流進廠效益。

不僅如此，中市府也同步要求清運業者應合理收費，不得藉機哄抬清運處理價格，同時宣導社區管委會優先洽詢原廚餘清運業者，如有廚餘清運業者調高清運費用，可轉洽社區委託清運廢棄物業者協助收運廚餘，並依收受社區住戶數合理增加業者每月進廠量，不會因進廠量不足導致垃圾與廚餘無處可去；也已與台中市廢棄物清除處理商業同業公會協調建置媒合業者及進廠量移轉機制，確保新舊業者銜接順暢，確保民眾居住生活品質。

