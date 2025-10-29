中央組疫調團隊外傳中市府信用破產農業部長澄清 中市府：感謝中央指導關心

中央組疫調團隊外傳中市府信用破產，農業部長澄清是為了盡速釐清問題。中市府則感謝中央指導關心。（圖：中市府提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心29日開會決定，中央將組成疫調團隊，協助地方政府釐清疫情疑點，外傳因為中市府第一輪疫調信用破產。農業部長陳駿季說，主要是釐清速度太慢，希望能更快釐清相關問題，與信用破產無關。台中市府農業局則表示，持續與中央合作，依中央各項指引，完成防疫工作，感謝中央指導關心。

另外，廚餘蒸煮上傳的報告率，全國縣市蒸煮資料有50家是60%-90%，27家低於60%，農業部長陳駿季說，案例場是最重要的，環境部表示，全國435廚餘養豬場，已要求每日必須申報率，也要求地方環保局現場稽查。對此，台中市府環保局表示，廚餘養豬場三輪稽查，台中市已依環境部環境管理署計畫每週查核一次外，以更嚴格的方式每日稽查，盤點台中37處養豬場已於10月24日完成全數現場查核，除案發畜牧場外的36處養豬場，並於10月27、28、29日完成視訊稽查，視訊確認其飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，且實施錄影建檔管制，並將稽查結果100%登錄於環境部系統。

廣告 廣告

針對部長說以清零為目標，但台中市政府廚餘堆放處，還是有沙鹿、文山還有后里三處，沙鹿傳出有野豬出沒，是否導致野豬也進入非洲豬瘟傳播鏈，對此，農業部長陳駿季說，野生豬隻部分，會請林保署作了解，必要會請台中市政府將覆土加厚。市府環保局指出，目前文山、沙鹿及后里衛生掩埋場，已配合於每日收受作業完畢後，加厚覆土至少30公分以上，搭配消毒，減少野生動物覓食機會，並全程依中央指引執行掩埋作業。

農業部長陳駿季表示，台中市政府做第一輪疫調非常辛苦，做第一輪疫調可能有一些不明因素，在說明和報告中有需釐清的部分，中央成立團隊最主要是因釐清速度太慢，希望能更快去釐清相關問題，不代表中市府信用破產，與信用破產無關。對此，台中市政府農業局說，市府於獲報豬隻異常死亡時，即透過電訪與指派獸醫師到場等方式調查釐清，後續採樣送檢呈現陽性，也立即連夜啟動預防性撲殺與移動管制，均依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引執行。（寇世菁報導）