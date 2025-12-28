中央總預算仍卡立院 賴清德、卓榮泰籲儘速審議

總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（右3）出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。 圖：總統府 / 提供

新的一年即將來臨，但115年度中央政府總預算案至今仍卡在立法院，總統賴清德、行政院長卓榮泰今（28日）出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮，卓榮泰直言，不要說審查連1塊錢都還沒有審，這樣明年1月1日開始，很多政策很難順利執行；賴清德也說，非常希望立法院對中央政府總預算能夠盡速通過，讓政策推動沒有阻礙。

客委會今舉行「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，賴清德致詞時，一一細數民進黨政府在客家政策發展的努力，他也呼籲，立法院應儘速審查通過中央政府總預算案，讓所有政策在推動時沒阻礙，並強調這些都是中央與地方共同努力的成果，這不只是客家的進步，更是台灣多元文化向前邁進的重要證明。

卓榮泰致詞時也提到，客委會一年的預算36億，但今年除發展觀光外，很多預算從明年1月1日開始，將很難順利執行，其中有國家級大型活動的數位內容產業，這是浪漫台三線的藝術季及相關一些影視節目內容，這部分1億5000萬元左右，但過幾天後，主委就會很頭痛，因預算還沒通過。

卓榮泰表示，此外，還有客家幣2.0政策，也有大概5000多萬預算，也不曉得該如何使用；另還有過去幾年對長照系統發揮很大功能的伯公照護站及一些文化知識傳承體系，也有4000萬預算；尤其在工程方面，如六堆文化園區有將近5500多萬的硬體整建工程，還有一些明年開始一般行政的費用，約有3億的錢一開始就不知該怎麼用。

卓榮泰直言，因為中央政府總預算到現在還沒辦法順利審查，不要說審查，預算書1頁都還沒翻、1個字都還沒有看、1塊錢都還沒有審，這是現在中央政府遇到的困難。整個中央政府總預算明年3兆350億，其中至少有300多億以上，現在盤點出來是要補助給地方政府，現在還沒辦法有著落，若加上一些新興的計畫將近3000億，所以很希望國會盡速的審查中央政府總預算，讓各部會跟中央及地方的合作關係，能順利展開。

