中央總預算仍未過 賴清德喊話醫師：門診碰在野立委說應「國家利益優先」
[Newtalk新聞]
總統賴清德今（21日）赴北榮出席醫療相關活動，他說，憲法規定中央政府總預算要在前一年度最後一天審竣完畢，但到現在都還沒有，並向在場醫師表示，若在門診服務剛好碰到在野黨立委，或是他們的親朋好友，順便跟他們說「政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先」。
賴清德總統下午前往台北榮民總醫院出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」並致詞。
對於北榮院長、公醫協會理事長陳威明推出「台灣防災包」，賴清德笑說，讓他開了眼界，沒想到防災包這麼好用，可以當父親節的禮物，「以後我們要推廣變成教師節禮物、母親節禮物，大家都重視防災的觀念。」
賴清德指出，他在公職服務很久，在醫院時間並不太長，但深刻了解到公立醫院的重要性，並一一細數台灣的公立醫療體系，直言公立醫院在台灣相當綿密，有不同的系統，退輔會、教育部、國防部、衛福部，還有縣市層級等系統，大家想想，這些系統每天發揮守護民眾健康的力量有多大？其實跟私立醫院並駕齊驅，彼此不遑多讓，都扮演非常重要的角色。
賴清德表示，但公立醫療體系相較私立醫療體系有點不同，因公立醫療體系有責任要接受政府的政策要求。好比SARS時，公立醫療體系率先有負壓隔離病房，做什麼事都全力配合，或是這次Covid-19也都一樣，但當然，公立、私立都同等重要。
賴清德強調，公立醫療體系也要負責偏鄉醫療，不單是平日守護民眾健康，對民眾健康的貢獻不亞於私立醫療體系所供應，在政策方面，防疫、救災或偏遠地區的醫療服務，更是不遑多讓，他一直感受到公立醫療體系是非常重要，並代表國家向大家致敬。
賴清德提到，今天在講醫療韌性如何守護健康台灣，前面這段話是「平凡中做不平凡的事情」，公立醫療體系的精神他解讀是「在平凡中成就不平凡的事情」，他認為這不外乎有幾個面向：第一、改善公立醫療體系工作環境，也謝謝衛福部長石崇良、前部長邱泰源很積極協助，讓健保總額持續增加，今、明年都是5.5%高推估，又把健保給付當中，應由公務預算支付的項目拿出，今年拿181億元、明年要拿199億元，明年總預算大概有1兆82億元左右，除讓衛福部有機會不同工不同酬，讓醫院也可敘薪、獎金不同工不同酬，也可全面性地加薪。
賴清德說，石崇良發現公立醫院的專業加給比一般公立機關專業加給要來得低，他看了一下發現果不其然，歷史緣由不清楚，但一定要改善，大概增加7％至8％薪水，另討論減稅，因勞工加班有減稅，不計入稅負的額度，現在也正在討論公立醫療院所若加班的話，那也不應該課稅。因私立醫院與公立醫院敘薪方式不一樣，私立醫院底薪比較低、獎金比較多，公立是底薪相對高，但獎金相對少，所以加班每一個小時薪資怎麼算，讓石崇良傷腦筋，但公立醫院也要跟私立醫療院所員工加班時，也能夠免除稅金。
賴清德指出，第二、持續精進醫療服務量能，好比說榮民總醫院也購買重粒子，醫界做得很好，持續不斷再教育，他從政時，很多醫界問他，那這樣專科醫師怎麼辦？他說可能沒辦法繼續，魚與熊掌無法兼得。這可看得出來，醫界是持續不斷再教育，如果沒按時再教育，點數不夠，那專科醫師執照就沒了。也就是說人才培養要繼續，剛提到衛福部應該要調整為「不同工不同酬」，這樣才可留得住不同科別的人才，不然大家都往一個科別集中，其他科別沒有，這也不行，所以要強化韌性，除了改善工作條件，也要人才培育。
賴清德表示，第三、他當立委時就不斷質詢，醫學中心、區域醫院、地區醫院，甚至診所，檢查的資料應共享，現在已經做到好幾年，他也謝謝石崇良有非常好的計劃，要把全台所有醫療院所，從診所到醫學中心，資訊系統都應該有機會通聯，現在可能私人醫院用自己的一套系統，因太多系統，資訊無法整合。
賴清德強調，在Covid-19期間，外國專家學者研究台灣為什麽可做得這麼好？原因是因台灣有健保制度，我們的健保制度納保率99.多％，以美國來講，納保率沒這麼高，且分屬在不同私人保險公司，所以公家單位在推動防疫時，並不知民眾的資訊，到底有無打疫苗不知道，如何通知他也不曉得，如果他有生病，其實政府還要去跟私立保險單位調閱資料，所以就沒辦法像台灣這樣有系統化地、一致性地、很快速地能掌握到資料。
賴清德說，現在已經有很好的基礎，應該要全面再智慧化，除醫療服務智慧化，提高效能、醫療服務品質，醫院和醫院之間也應串聯，談韌性時，不單是只一家醫院效能提高，也不單是只好比說榮民總醫院這體系、教育部台大或成大這體系要串聯，不是點也不是線，而是一個面，資訊系統一定要共通，同時由中央來協助大家，資訊安全的事也能做好，這樣的話，會更具備韌性。
賴清德表示，第四、社會責任、健保永續，這也是為什麼這次提出「健康台灣深耕計畫」的原因，該計劃5年489億元，其中四個面向就是跟大家報告的，包括：人才培育、改善醫療環境與服務環境、智慧醫療以及社會責任、永續醫療的精神。
賴清德強調，有這樣的目標、做法，編列預算。計畫能夠成，感謝各大醫療醫院願意響應，讓計畫能落實，當然也有其他想法，希望健康台灣深耕計畫的預算，也可幫助你們、協助你們面對不同地方、不同年齡層、不同疾病時，當健保無法cover時，有這份研究計劃，讓醫療服務的品質能更提升。
賴清德提到，另外，藥物很重要，外科要開刀、內科要給藥，光診斷是不行的。所以，為提高韌性，現在國家正在推出「國家藥物韌性整備計畫」，他要求主計總處跟財政部要匡出240億元讓政府做這件事，時間是從明年到2028年，大概4年期間240億元，藥物原料包括生產製造、儲存，還有智慧調控，甚至要跟外國接軌，讓台灣不管面臨自然災害或地緣政治變化，才有整個醫療體系的韌性，有辦法繼續。
賴清德指出，可能在場醫院也有負責醫療外交，有一國一中心，榮總是負責聖克里斯多福及尼維斯、越南，台大醫院負責印尼，國家級的藥物韌性整備計畫，也包括衛材，當國內可自給自足以外，也可透過一國一中心，在我們服務的國家，未來可以用我們的藥物、衛材和醫療服務，現在也幫邦交國和友好國家訓練醫療人才，這是全盤的規劃。
賴清德說，今天推動的所謂韌性，不單是台灣、國家、社會、人民健康的韌性，也希望推動台灣產業的發展，並協助佈局國際社會，而佈局國際社會第一步，就是先從邦交國開始，我們的衛材到那邊使用，或是友好國家使用，政府會協助藥界、衛材界等。
最後，賴清德表示，但因為中央政府總預算都還沒過，他剛講的這些事情，要等預算過了之後，才有辦法。雖憲法明文規定，中央政府總預算一定要在前一年度的最後一天，好比說2026年的中央政府總預算，要在今年最後一天，也就是10天後的31日前要審竣完畢，但到現在都還沒有。
賴清德也向在場醫師喊話，如果在門診服務時，剛好碰到在野黨立委，順便跟他們說一下，或有他們的親朋好友，順便說一下：「政黨競爭難免啦，但國家的利益還是要放在最優先」，因為中央政府總預算是不分藍綠，現在執政的縣市長反而是藍營比較多，中央政府總預算有3分之1是直接撥給地方，中央的計劃型補助，雖是編在中央，用也是地方在用，只不過是經過一個計畫的審查；因此，他希望在歲末年終之際，想到明年有許許多多新的計劃要推廣，實在是需要中央政府總預算儘速通過，希望大家幫忙。
更多Newtalk新聞報導
