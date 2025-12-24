中央總預算付委審查卡關 鍾佳濱示警生育補助無法如期上路

115年度中央政府總預算尚未交付立法院各委員會審查，民進黨立委鍾佳濱表示，預算卡關恐影響擴大生育補助等少子化對策。（圖／CTWANT攝影組）

2025年倒數7天，但立法院至今仍未完成115年度中央政府總預算的付委審查程序。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（24）日指出，總預算卡關已影響多項原訂於明年上路的重要政策，其中包括擴大生育補助等少子化對策，恐直接衝擊家庭與育兒相關權益。

鍾佳濱指出，中央政府總預算至今尚未交付立法院各委員會審查，已影響多項原訂於明年上路的政策推動，其中包括行政院所推動的「我國少子女化對策計畫2.0—擴大生育補助方案」，相關措施恐因預算卡關而無法如期執行，直接衝擊育兒家庭權益。

行政院規劃編列公務預算，將現行各類保險女性生育給付一律調升至每胎10萬元，以消弭不同保險制度間的給付落差，目前包括勞保生育給付7萬元、公保6.7萬元、農保6萬1,200元等，未達10萬元的部分，將由政府補助差額補足，並預計自明年元旦起實施，但前提是115年度總預算須經立法院審議通過後，才能補發差額。

對此，鍾佳濱表示，台灣正面臨少子化的嚴峻衝擊，這是朝野都必須共同面對與解決的國安級問題，實在難以理解在野黨為何堅持不審查明年度中央政府總預算，導致原本可望減輕育兒負擔、鼓勵生育的政策受阻，讓民眾權益因此受到影響。

