中央總預算卡立法院 侯友宜：新興計畫受影響

2026年中央總預算案尚未審查通過，新北市長侯友宜表示，新興計畫可能會受到影響。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕2026年中央總預算案被藍白立委卡在立法院，連帶影響各地方政府政務推動。新北市長侯友宜今天表示，新興計畫一定會受到影響，新北市政府已經做好準備，將用市款暫時墊付，把影響減到最低。

侯友宜今天在市政會議後，媒體關切中央總預算案卡關，對新北市造成的影響，以及市府的因應作為。

侯友宜回應，總預算案當中有部分是新興計畫，新興計畫一定會受到一些影響，不過新北市政府已經做好準備，如果新興的計畫受到影響，會用市款暫行墊付，全力推動市政工作，絕對不要受到總預算的影響，或是把影響的傷害減到最低。

廣告 廣告

副市長劉和然表示，現在正在盤點中，依照預算法規定，延續性的工程影響不大，只要按照去年的執行往下走就好，比較有影響的是新興計畫或是新興工程，會用市府預算先墊付支應，因為有些活動並不是1月就要執行，所以不會馬上遇到衝擊，以新北市府來講，新興計畫就是第二行政大樓工程，至於中央補助的部分，新興計畫要跟中央討論。

至於TPASS通勤月票是否受影響？劉和然說，按照常理不應該，因為它不是新興計畫，他希望中央跟立法院之間的政治問題要直接去面對，市府尊重行政院跟立法院的制度，可是對於地方縣市政府的一般性補助款，當時統籌自行調整的636億元，理論上應該調整在行政院各部會，中央卻調整到地方的一般性補助款，直接影響到地方。

劉和然強調，「行家說行話」，大家都很清楚預算沒有過，不會不能執行，就像每次連任過後的一屆，都是新的市長上任以後才開始審預算，不要把可以執行的預算拿來當作手段，這不是好的方式，因為大家都看在眼裡。

新北市副市長劉和然表示，中央總預算案沒過不會不能執行，希望中央跟立法院之間的政治問題要直接去面對。(記者賴筱桐攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

史上最近！中共火箭彈落點距台南僅50浬 海軍證實對共艦防禦示警

紐時揭共軍新戰術！量產「廉價火箭」 企圖消耗台灣防空戰力

鄭麗文拋徵召李四川選新北市長惹議 劉和然籲公平競爭免於政治干擾

中共環台軍演之際 這些藍白立委封殺國防特別條例草案

