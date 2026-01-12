中央總預算卡關恐讓TPASS斷炊 張善政：絕對不會讓TPASS中斷

中央總預算卡關恐讓TPASS斷炊，市長張善政受訪表示，絕對不會讓TPASS中斷。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央總預算案遲未審查，中央補助地方公共運輸定期票TPASS連帶受到影響，尤其基北北桃、桃竹竹苗一日生活圈每天有龐大通勤族，基北北桃今(12)日共同開會因應，會議仍在進行中，桃園市長張善政出席桃園活動受訪強調，絕對不能讓TPASS中斷，若中央補助款不及到位，市府將自己先行墊付。

張善政表示，針對TPASS問題，他在市府內部會議已跟同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，若中央補助款暫時不能撥過來，市府將自己先行墊付，讓TPASS繼續服務市民，也請市民朋友絕對放心，TPASS不會有任何的影響跟中斷。

廣告 廣告

桃園市有基北北桃及桃竹竹苗定期票，桃市府表示，基北北桃定期票今年度預算13.69億元，其中，中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元，桃竹竹苗定期票今年度預算0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元，地方政府疾呼，定期票屬延續性重大交通民生政策，對減輕通勤負擔及提升公共運輸使用率具實質效益，中央不宜任意中斷，考量中央政府今年度總預算尚未完成審議，為維持定期票政策持續推動，屬地方政府應負擔的經費，仍依既有機制持續撥補各運具業者，另在中央補助款未即到位前，將先行墊付屬民營公司經營的市區公車及YouBike中央應負擔款，避免影響資金調度與營運穩定，而台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司屬公營，中央款缺口建議由各公司自行調度因應，估計應該可以支撐3到5個月。

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

藍擬放行TPASS 丟包國防預算 公督盟批不管台灣人死活

台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應

