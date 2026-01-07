中央總預算卡關波及TPASS 台中市府盤點財源自籌因應

中部地區TPASS由中央地方共同補助，中市府表示雖中央經費未撥入，但目前能因應至1月底。（圖／台中市政府）

針對2026年中央政府總預算案在立法院審議卡關，導致全台20縣市的TPASS通勤月票中央補助款尚未撥入，台中市政府交通局表示，已積極展開跨縣市協調與內部財源盤點。交通局強調，中彰投苗通勤月票現有經費及地方自籌款足以支應運作至2026年1月底，民眾使用公共運輸的權益暫不受影響。

台中市交通局長葉昭甫指出，為應對中央補助延遲可能帶來的衝擊，已與南投縣、彰化縣及苗栗縣政府召開會議，並達成「地方政府自籌款先行因應」的初步共識。各縣市將依循現有機制，持續撥補經費給客運及各類運具業者，避免因中央款項中斷導致業者營運困難或服務停擺。

廣告 廣告

交通局進一步說明，台中市115年度（2026年）的TPASS地方預算已獲台中市議會審議通過，顯示地方對此政策的強力支持。中部地區TPASS每年總經費約3億元，其中中央補助1.4億元、地方自籌1.6億元。市府表示將在既有基礎上，配合中央政策方向持續推動，並呼籲中央政府儘速確認後續執行與經費撥付方式，以維持制度的穩定與長期發展。

自中彰投苗TPASS上路兩年多來，已累計銷售超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，成效相當穩定。數據顯示，該政策顯著帶動了台鐵與捷運的運量成長，提升了民眾乘車的便利性。交通局強調，中彰投苗身為共同生活圈，若未來中央政策有所調整，市府已同步盤點各類因應方案，力求提出對市民影響最小的配套措施，確保通勤族能持續受惠。

更多中時新聞網報導

BABYMONSTER攻蛋安檢升級 雅賢化身中文老師

五月天台中站最終場 不忘Jolin「大蟒蛇」

林哲熹信神存在 經歷預言成真