中央總預算卡關衝擊臺南治水預算

去年七月丹娜絲風災於在臺南市沿海掀起五百年一遇的暴潮，市府利用乾季加速防洪工程，但中央總預算未通過使工程推進出現隱憂。水利局二日表示，目前臺南治水預算尚有一百七十億元缺口，中央總預算卡關，將衝擊今年十七點二億元的預算。

水利局長邱忠川指出，市府於風災過後第一時間完成沿海防洪牆、增設抽水機等應急工程，也透過沙腸袋等方式填補七股外海的沙洲，但中長期治水工程如排水系統整治、渠道拓寬與護岸加高等費用高達上億元，急需中央支援，否則難以趕上汛期前施作。

邱忠川局長以風災受影響最大的西寮社區為例，要阻擋暴潮除外海沙洲復育，鄰近大寮排水系統也要建置防潮閘門與蓄洪池，預估治理經費就要四點四五億元，但中央總預算卡關，有如凍結工程預算，在卡關期間原本可推進的防洪工程若拖到明年才施工，居民在七月汛期來臨時能獲得的保護就減少。

邱忠川局長強調，治水預算攸關社區安全，感謝地方公職與民意代表不分黨派都支持水利預算，也期盼國會能盡快通過中央總預算，讓地方治水經費順利到位，與地方攜手面對極端氣候，為沿海居民提升防洪量能。