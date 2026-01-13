（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】執政與在野攻防，導致115年中央政府總預算在立法院卡關，連帶影響中央補助地方款項，其中由中央與地方共推的行政院通勤月票「TPASS」首當其衝，當中，宜蘭縣往來雙北之間因這項政策受惠的通勤族大約6000多人。在中央政府總預算尚未通過之前，宜蘭縣政府交通處表示，將以今（115）年度寬列預算先行支應，但這些錢也只能用到三月底，所以還是盼望中央能盡速專案協商各業者及地方政府尋求因應措施。

中央總預算卡關衝擊「TPASS」 宜縣府以年度寬列預算先行支應 - https://www.watchmedia01.com

廣告 廣告

115年度中央政府總預算卡關，連帶使得中央與地方共推的通勤月票「TPASS」受到影響，其中宜蘭往雙北的通勤族受到這個方案影響的大約有6000人左右，包括城際1800方案與2300方案，另外，3日券（北宜之間出差、觀光）大約2000人，如果再加上縣內學生通勤的750方案1500人，總計大約有一萬人左右。宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，通勤月票「TPASS」中央每年補助2點1億元，縣府自籌2500萬元，而預估使用人數會成長，且為避免中央撥款延遲，因此，縣府今年編列8800萬元，倘若中央未能核撥該款項，縣府將先行以寬列預算先行支應。

黃志良處長同時表示，這些錢也只能用到三月底，所以還是盼望中央能盡速專案協商各業者及地方政府尋求因應措施。