中央總預算卡關衝擊TPASS 綠批藍白「拿柴入灶」

民進黨中正萬華擬參選人康家瑋今與民進黨基隆市議員鄭文婷到國光市場掃街拜票。（邱芊攝）

中央政府總預算持續卡關，民進黨立法院黨團6日急喊，TPASS計畫停擺將波及近百萬人，呼籲北北基桃市長各自與藍委溝通；不過，國民黨團表示，行政院不依法編列預算才是真正卡預算。民進黨基隆市議員鄭文婷7日表示，若藍白認為行政院編列違法，大可整本把它退回，但卻是無止盡把總預算案擱置，根本就是「拿柴入灶」，民進黨中正萬華擬參選人康家瑋則呼籲各黨應理性溝通。

康家瑋今與鄭文婷到國光市場掃街拜票，鄭文婷表示康是個難得的好人才，她過去也在中正區開事務所，因此特別陪康一起去曾執行業務的地方，跟鄰居們打招呼，希望能夠多多支持康，讓年輕人能夠有機會為社會服務。

至於跨縣市議員幫打選戰認為最大的幫助為何，康家瑋表示，市場內有很多攤販都從基隆批海鮮，很多人看到鄭文婷就覺得特別有親切感，尤其是北北基桃已經成為共同生活圈，所以其實無論是哪個縣市的議員陪掃街拜票，都可以一加一大於好幾倍。

鄭文婷也提到北北基桃生活圈中，交通議題是大家最為關心的議題，最近TPASS討論的非常火熱，所以他們也一起研議，希望北北基桃4個縣市能夠促成立法院盡快完成中央政府總預算審議，不要讓地方政府財務負擔過重。

鄭文婷也說，若如同藍白立委所說行政院編列違法的話，大可整本把它退回，非但沒有，還無止盡把總預算案擱置，甚至連排入程序委員會都已經擋了6次，這根本就是「拿柴入灶」，說不合法根本一點根據都沒有，大家都知道預算的編列是屬於行政權，立法權只能監督、刪減預算，不能增加預算。

康家瑋則說，其實不管是國防也好，或者是交通、民生，現在藍白做很多事都會影響到民眾，可是還是堅持自己的說法，近日也看到民眾黨前主席柯文哲有去拜會民進黨團、國民黨團，所以他覺得還是要理性溝通，為了台灣，為了下一代，不要再去搞政治鬥爭。

