中央總預算卡關衝擊TPASS 蔣萬安曝解套關鍵

中央總預算至今卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，台北市長蔣萬安7日表示，最關鍵的是行政院應該好好坐下來和立法院溝通。（張珈瑄攝）

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，影響全台近百萬名通勤族權益，台北市交通局每2天就要撥款給運輸業者，經費預估只能撐到1月底。台北市長蔣萬安7日受訪表示，一直都和台北市的立委保持聯繫，最關鍵的是行政院應該好好坐下來和立法院溝通。

蔣萬安今天出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，被問及TPASS是否有跟國民黨立委溝通、通話，蔣萬安強調，一直都和台北市的立委保持聯繫，其實最關鍵的，行政院應該好好坐下來和立法院溝通。

更多中時新聞網報導

BABYMONSTER攻蛋安檢升級 雅賢化身中文老師

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

迎高齡化 公廁馬桶擬坐式為主 女廁改建 性別友善廁所引爭議