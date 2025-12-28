中央總預算卡關高雄新材料園區受影響 賴瑞隆憂衝擊大林蒲遷村進度

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央政府明年度總預算至今尚未審議，若總預算未能及時通過，將有2992億元新興、新增及部分延續性計畫無法動支，其中，高雄新材料循環產業園區申請設置計畫60億元也受影響；對此，民進黨籍立委賴瑞隆強調這會衝擊大林蒲遷村明年進度，受害的是上萬戶市民遷村時程及鄉親權益。

新材料循環產業園區是行政院核定推動的全國循環專區試點計畫，基地位於小港區大林蒲、邦坑及鳳鼻頭地區與南星計畫土地，總面積約262公頃；園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業。

廣告 廣告

依據經濟部規劃期程，新材料循環產業園區預計於115年底完成報編，116年至119年辦理土地取得與遷村作業，120年啟動開發，122年起可望有廠商進駐營運。全案總經費約1519億元，其中約800億元用於大林蒲地區土地取得與安置作業，經費由經濟部籌編。

立委賴瑞隆表示，10年前全力推動大林蒲遷村，爭取到行政院核定800億計劃，如今立法院遲遲不審總預算，新材料循環產業園區60億元經費將無法在明年推動，影響大林蒲遷村明年進度，受害的是上萬戶市民遷村時程及鄉親權益。

賴瑞隆呼籲，藍白勿再以任何理由卡關總預算，應回到民生建設優先，人民權益優先，讓各項建設能如期落實完成。

高市府則表示，依預算法第54條規定，總預算如未依限完成審議時，支出部分新增計畫須待總預算完成審議程序後始得動支，延續性計畫支出超過上年度預算增額部份，也無法動支。高雄所爭取中央補助有長照、育兒津貼、社會福利、社會安全網、捷運黃線、小港林園線等交通設施、防洪治水、教育文化支出等攸關民生及基礎建設，經費需求迫切，如果明度中央總預算案未能如期通過，恐無法如期推動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國介選3段錄音流出！砸9千萬造「韓流」 神秘56所對話曝光

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

獨家》館長獲500萬人民幣代言? 國安單位揭：中共下令全方位挹注資金

日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透

