中央總預算卡關「基北北桃TPASS恐斷炊」 蔣萬安：努力讓它不中斷

中央政府總預算在立法院卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今（12）天上午齊聚首都商討對策，據了解，會中研擬將不恢復原本1280月票，維持1200元；新北市交通局長鍾鳴時爆料，中央不准地方使用TPASS剩餘款，讓4縣市只能決議代墊中央補助款。

基北北桃TPASS恐斷炊 蔣萬安：努力讓它不中斷

TPASS面臨斷炊，台北市長蔣萬安向中央喊話，目前針對軍警消相關權益，行政院應該要依法編列預算，才能在立法院順利付委，而地方政府會全力讓TPASS服務持續下去。

新北市長侯友宜也呼籲民生法案先行，讓民眾所關心的權益不會受損以外，他相信對朝野之間的和諧也有一定的協助。

但上週五立院院會傳出，原本在野黨研擬TPASS等民生法案先行付委，卻遭綠營反對，府院先後表態，總統賴清德表示，少數的新增預算通過這是為德不卒，行政院長卓榮泰則痛批藍委把預算拿出來挑三揀四。

蔣萬安喊話政院 效法陳前總統與在野溝通

對此，蔣萬安呼籲賴總統效法前總統陳水扁和在野溝通，列舉啟用唐飛擔任閣揆或和在野黨領袖見面，其實都有前例。

目前TPASS定期票方案，每月69.8萬人次使用，常客方案每個月37.9萬人次，中央原本補助基北北桃每年34.4億、苗中彰投一年2億、南高屏一年7.1億、其他縣市大約5億元。目前北部4縣市TPASS餘款加上自編預算，大約可支應到5~6月，將不考慮恢復原本1280月票，而是維持1200元！

各縣市力求TPASS不斷炊，但朝野之爭衝擊民生，恐怕不是全民之福。

