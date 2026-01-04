中央總預算卡關 童子瑋籲基市府說明TPASS因應方案

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋今天說，TPASS通勤月票將受衝擊，呼籲基隆市府說明因應方式。市府表示，沒有回應。

童子瑋透過新聞稿表示，立法院遲未審查中央政府總預算案，導致基北北桃都會通TPASS的福利正在倒數計時，將影響基隆超過11萬名通勤族；交通部已說明，若中央政府總預算案未經立法院審查通過，後續補助經費將無法依法撥付。

童子瑋表示，有3大關鍵問題，市府有責任說清楚，第1，若中央補助無法如期撥付，市府是否須自行負擔TPASS補貼，金額大約是多少；第2，在補助款尚未到位前，運輸業者是否必須先行墊付價差，墊付期間會有多長；第3，若運輸業者無力墊付，市府是否已有因應方案，將會影響哪些路線與運具，甚至退出TPASS。

童子瑋說，呼籲市長謝國樑，務必要代表基隆市民，向國民黨主導的立法院要求儘速完成審查中央政府總預算案；希望能以市政為優先，而不是黨政優先，如果立法院正在傷害市民，市長應該勇敢站出來，才是一個城市大家長應有的表現。（編輯：陳仁華）1150104