中央總預算卡關 羅智強：三把鑰匙握在賴總統手裡

[Newtalk新聞] 面對朝野對立，明年度中央政府總預算仍卡在立法院尚未審查。總統賴清德喊話政黨競爭不應犧牲國家與人民利益，希望立法院審慎、盡速審查通過中央政府總預算案，尤其更應該依法審查國防特別預算。國民黨立法院黨團羅智強今（29日）則喊話，總預算僵局有「三把鑰匙」，就握在賴清德手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

就衛福部社保司明年1月新制，將提供國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助10萬元。但因總預算審查卡關，衛福部社保司指，依規定國保可給予4萬元生育補助，其餘6萬元則需等預算通過後撥補，而未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助，在預算通過前也領不到，初估將影響約7100人。

羅智強則表示，政府提出生育補助加碼到10萬元，但又接著跳出來說，因為總預算未過，國保僅可給4萬元生育補助，其它6萬元則需等預算通過，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到。不只衛福部，賴清德、行政院長卓榮泰近日也都輪番上場哭窮，稱自己這做不好、那不能做，其原因都該怪總預算沒過。

羅智強表示，總預算卡關，來自於賴清德與卓榮泰把憲法與法律當作「自助餐」，想要的就編、不想要的就違法不幹，立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院大搞「不執行」，接著還要用非法開會的憲法法庭來沒收國會立法。

羅智強表示，當行政部門送給立法院的是一部只聽高官喜好選擇、不管小民死活的預算；當主計長連答詢時，都不敢面對漏編是否有「依法行政」問題，這樣的違法預算，立法院當然無從審議。

羅智強呼籲，賴清德腦中別只有選舉與政爭，想想國軍編現比 持續新低，給足軍人尊嚴待遇，不應跟買武器同等甚至更重要嗎？重大公安事件與火警都衝在第一線的警消，不該有完善的退休保障的嗎​？公教作為國家骨幹，其退休年金為了民進黨標舉的年金改革，已被砍到谷底，只不過是卑微地請求停砍，這也是保障國家選才的未來信心，真的不值得賴清德的重視嗎？

羅智強強調，「三把鑰匙」就在賴清德手上，掌握國家大政權力的總統，心中不應只有站隊與分類，總統是要做暴衝的司機、還是願做解鈴人，就看賴總統如何使用這三把鑰匙了。

