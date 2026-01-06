中央總預算卡關 衝擊校園建設

中央總預算卡關，台南市教育局擔憂將衝擊校園建設。(教育局提供)

記者翁順利∕台南報導

中央總預算至今遲未完成審查，台南市教育局六日發表聲明，認為將影響教育經費補助，因而衝擊教育發展及校園建設；市議員朱正軒也呼籲立法院藍白陣營正視地方政府的與第一線民眾的實際壓力。

一一五年度中央政府總預算案持續卡關，讓許多中央計畫補助經費懸而未決，導致地方政府無所適從，南市教育局盤整中央補助如果未能到位，預估短絀經費達三點四億元以上，如老舊廁所整建工程、中央廚房興整建工程、發展偏鄉教育相關計畫、教師課稅配套、提升教師專業及推動國民中小學課程發展計畫等均會受到影響，衝擊校園環境安全、教師權益及教學品質。

教育局長鄭新輝指出，盤整中央經費卡關情形下，校園環境改善、偏鄉學習資源充實及教師權益保障等，所受影響最明顯。在校園環境改善方面，老舊廁所整修工程，去年獲教育部核定一百三十校、四六七間廁所改善經費，另攸關師生午餐品質及校園食安的廚房興建工程經費也受到影響，勢必降低校園環境安全及衛生品質，影響學生健康及學習環境，同時影響既定計畫執行與學校運作，造成學校人員各項行政作業負擔，甚至影響教學品質及親師生權益。

市議員朱正軒表示，無論是TPASS定期票補助，或教育環境改善、偏鄉教育與教師權益相關經費，都屬於不能中斷、也不該被犧牲的基本公共政策，呼籲在野黨停止政治對抗，讓預算回歸理性審查。選前藍白承諾推動民生及司法改革，如今看來就是一場詐騙。司法改革改到憲法法庭無法運作，推民生推到民怨四起，他呼籲國民黨、民眾黨正視地方政府與第一線民眾的實際壓力，儘速讓中央總預算付委審查，確保教育等攸關民生的政策能夠穩定推動。